130वें संविधान संशोधन के खिलाफ झामुमो का राज्यव्यापी प्रदर्शन, रांची में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका - JMM PROTEST AGAINST MODI GOVERNMENT

रांची में 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ झामुमो ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया.

JMM PROTEST AGAINST MODI GOVERNMENT
झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका (Etv Bharat)
Published : August 22, 2025 at 9:29 PM IST

रांची: केंद्र सरकार द्वारा 130वें संशोधन के रूप में पीएम-सीएम और मंत्रियों को 30 दिन से अधिक समय न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः पद विमुक्त हो जाने वाला बिल भले ही जेपीसी के पास चला गया है. लेकिन इस पर विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी है.

रांची में इस बिल के खिलाफ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान झामुमो ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका. राजधानी रांची में जिला झामुमो के कार्यकर्ताओं ने परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया एवं केंद्र सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने के बाद कहा कि वोट चोरी से बनी केंद्र में बीजेपी सरकार एक ऐसा कानून बनाना चाहती है, जिससे वह विपक्ष की आवाज को दबा सके.

झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका (Etv Bharat)

विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करने के लिए लाया गया बिल

झामुमो के जिलाध्यक्ष मुस्ताक आलम ने 130वें संविधान संशोधन को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है. यह पूरी तरह विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, जिसका झामुमो पुरजोर विरोध करती है. झामुमो के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा.

हर मोर्चे पर फेल है मोदी सरकार: झामुमो जिला अध्यक्ष

मुस्ताक आलम ने बताया कि पहले उनके नेता हेमंत सोरेन को ED के सहयोग से बेवजह जेल में डाला गया था, फिर अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के कई नेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ. अब जब हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल हुई है तो अब संविधान संशोधन कर विपक्ष के नेताओं को डराना चाहती है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं.

झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका (Etv Bharat)

हर मोर्चे पर फेल है मोदी सरकार: झामुमो जिला अध्यक्ष

