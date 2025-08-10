देवघर: विगत 4 अगस्त को झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की सूचना मिलते ही पूरे देश भर के लोगों ने शोक व्यक्त किया. प्रदेश के सियासी हलकों के साथ साथ आम लोगों में भी शोक की लहर दौड़ गयी.

झारखंड में सरकार के द्वारा तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई. 5 अगस्त को उनके पुत्र सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पैतृक गांव नेमरा में पिता को मुखाग्नि दी. इसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक पुत्र होने के नाते रीति-रिवाजों के साथ श्राद्ध कर्म कर रहे हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ एक ऐसा शख्स भी है, जिन्होंने शिबू सोरेन को पिता तुल्य मानते हुए खुद को उनका पुत्र मानकर गुरुजी के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट रहा है.

गुरुजी शिबू सोरेन के प्रति आस्था दिखाते देवघर के सरोज सिंह (ETV Bharat)

पुत्र की धर्म निभा रहे सरोज सिंह!

इस शख्स का नाम सरोज सिंह है, जो देवघर के रहने वाले हैं. सरोज सिंह झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं. गुरुजी के निधन की सूचना से वो काफी आहत हुए हैं. उसके बाद सरोज सिंह खुद को गुरुजी का पुत्र मानकर उनका श्राद्ध कर्म की परंपरा अपने घर पर निभा रहे हैं. जिसमें मुंडन से लेकर भोज तक का आयोजन किया जा रहा है.

दरअसल सरोज सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कई वर्षों तक वह उपाध्यक्ष एवं केंद्र समिति के सदस्य भी रह चुके हैं. सरोज सिंह कई वर्षों तक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सेवा दे चुके हैं. इसीलिए वह गुरुजी के काफी करीब रहे और गुरुजी से हमेशा ही उनका मिलना-जुलना लगा रहता था.

सरोज सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वह सदमे में चले गए. कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए उनके श्राद्ध कर्म के धर्म को एक पुत्र की तरह निभाएंगे. इसके लिए उन्होंने स्थानीय पंडित से बात की और स्थानीय पंडित के सुझाव के बाद वह श्राद्ध कर्म निभाने की परंपरा को शुरू की.

इसलिए 5 अगस्त से 9 अगस्त तक एक पुत्र और शिष्य की तरह गुरुजी शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की परंपरा को निभाया. सरोज सिंह ने बताया कि उनका श्राद्ध कर्म पांच दिनों का था क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार गुरु शिष्य के रिश्तों के लिए पांच दिन का ही श्राद्ध कर्म होता है. दस से बारह दिन का श्राद्ध कर्म सिर्फ पुत्र के द्वारा ही निभाया जाता है. इसलिए उन्होंने पंडित के सुझाव के बाद पांच दिनों का ही श्राद्ध कर्म किया. श्राद्ध कर्म को लेकर सरोज सिंह ने अपने मुंडन भी करवाया और प्रतिदिन अपने गुरु शिबू सोरेन को याद कर पूजा अर्चना भी की.

अब भोज का भी आयोजन किया जाएगा. इसके लिए जगह चिन्हित किया जा रहे हैं. इस भोज में हजारों लोग शामिल होंगे. भोज को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है. सरोज सिंह ने बताया कि देवघर में भोज की तिथि नेमरा में आयोजित होने वाले भोज के अनुसार ही तय की जाएगी.

सरोज सिंह की पत्नी नूतन देवी ने बताया कि उनके पति के लिए शिबू सोरेन गुरु और पिता की तरह थे. नूतन देवी ने बताया कि उनके पति अपने बच्चों को भी गुरुजी के सिद्धांतों पर चलने की बात कहते हैं. गुरुजी की वजह से ही आज वह सभी सुखमय जीवन जी रहे हैं. इसीलिए जैसे ही पता चला कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया है पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. अपने पति के द्वारा शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म को निभाने में पूरे परिवार ने सहयोग किया.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता चंद्रकांत गुप्ता बताते हैं कि सरोज सिंह हमेशा ही गुरुजी के सिद्धांतों पर चले हैं. पिछले 35 वर्षों से वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं. इसीलिए गुरुजी से इनका विशेष लगाव रहा है. गुरुजी जब भी देवघर आते थे तो सरोज सिंह और उनके पूरे परिवार से मिलते थे.

सरोज सिंह का शिबू सोरेन के प्रति इस विशेष लगाव को देखते हुए आसपास के लोग भी गुरुजी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि शिबू सोरेन के जैसे नेता बहुत कम हैं. यदि ऐसे नेता देश में काम करेंगे तो जरूर भारत और झारखंड की तस्वीर बदलेगी.

