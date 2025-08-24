ETV Bharat / state

झामुमो विधायक दल की बैठक में फैसला, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव लाएगा JMM - BHARAT RATNA FOR SHIBU SOREN

रांची में झामुमो विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया.

Bharat Ratna for Shibu soren
झामुमो विधायक दल की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 24, 2025 at 11:11 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दिवंगत नेता दिशोम गुरु को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" देने की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव लाएंगे. रविवार शाम सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक और पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो के आवास पर हुई झामुमो विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया.

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग वाले प्रस्ताव की एक प्रति सोमवार को ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी.

झामुमो के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सभी दल सदन के अंदर और बाहर एकजुट होकर बिहार और झारखंड में होने वाले SIR का विरोध करेंगे. मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि झामुमो का मानना ​​है कि SIR की आड़ में केंद्र की मोदी सरकार देश और राज्य की आम जनता या उनके विचारों से असहमत लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है.

मुख्य सचेतक के आवास पर झामुमो विधायक दल की बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, "हम सबने तय किया है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष जो भी सवाल पूछेगा, उन सभी सवालों का समुचित जवाब दिया जाएगा. बैठक में झामुमो विधायकों के साथ-साथ पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे."

