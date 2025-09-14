पीएम नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा पर झामुमो ने कसा तंज, पूछा- प्रधानमंत्री को कैसे याद आ गया मणिपुर?
पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर झामुमो ने तंज कसते हुए कहा कि वहां चुनाव होने हैं इसलिए उन्हें अचानक मणिपुर की याद गई.
Published : September 14, 2025 at 7:52 PM IST
रांची: पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा प्रहार किया है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 29 महीने यानी 870 दिनों तक मणिपुर, हिंसा की आग में जलता रहा, इस दौरान 960 मौतें हुई, हजारों की संख्या में लोगों के घर जले, कुकी और मतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़पों में कई जिंदगियां तबाह हुई लेकिन इन 29 महीनों में, 44 देशों की 1 लाख 70 हजार किलोमीटर की यात्रा करने वाले पीएम मोदी को दिल्ली से इम्फाल तक 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में 870 दिन कैसे लग गए?
चुनाव को देख पीएम को मणिपुर की याद आई: झामुमो
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री करीब, दो साल बाद हिंसा ग्रस्त मणिपुर दौरे पर गए, जहां कुकी और मतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प चल रही है. झामुमो नेता ने कहा कि दिल्ली से मणिपुर की 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें 870 दिन कैसे लग गए? वो भी तब, जब 10,000 से ज्यादा दो समुदाय के लोग हिंसा में जल गए.
जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने बताया कि अचानक हम लोगों को भी आर्श्चय हो रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को कैसे मणिपुर की याद आ गई?, जब छानबीन किया गया तो पता चला कि बिहार के बाद मणिपुर में भी चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की याद आ गई. चुनाव है वोट लेना है नार्थ ईस्ट स्टेट का इसीलिए प्रधानमंत्री वहां के लोगों के लिए घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं.
झामुमो नेता ने कहा कि 870 दिनों तक मणिपुर जलता रहा और प्रधानमंत्री और उनके मंत्री विदेशों के दौरे में व्यस्त रहे. मणिपुर झांकने तक नहीं गए और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब झूठी सहुनुभूति और उसी के आधार पर वोट लेने के लिए पीएम अब मणिपुर गए हैं.
मणिपुर की हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेवार!
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि मणिपुर जातीय हिंसा के लिए बीजेपी की समाज को तोड़ने वाली राजनीति ही मुख्य वजह है. बीजेपी के कई विधायक और मंत्री मणिपुर को बांटने की बात करते हैं क्योंकि इनकी पूरी राजनीति ही समाज को तोड़ने और बांटने की रही है. हमारा प्रदेश झारखंड भी आदिवासी बहुल प्रदेश है लेकिन यहां के मुख्यमंत्री सभी समुदाय को एक साथ लेकर राज्य का विकास कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री देश के लिए नहीं मित्रों के लिए पी रहे हैं जहर: सुप्रियो भट्टाचार्य
सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि यहां भी बीजेपी ने समाज को तोड़ने की कई कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सके. साथ ही उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के दौरान एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच को लेकर तंज भी कसा. जेएमएम नेता ने पीएम मोदी के असम में दिए उस बयान का जिक्र किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि "वह शिवभक्त हैं और जहर पी रहे हैं" झामुमो नेता ने कहा कि पीएम देश के लिए नहीं अपने मित्रों के लिए जहर पी रहे हैं.
ये भी पढ़ें: बालू घाटों के नियमावली पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, झामुमो और कांग्रेस बोली- वे हताश हो गए हैं ये साफ दिख रहा है
बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन पर मंत्री इरफान अंसारी और विधायक बसंत सोरेन ने किया पलटवार, बोले- रुपये देकर लाए गए भाड़े के लोग!
जेएमएम ने फिर दोहराई सरना धर्म कोड की मांग, कहा- बिना इसके नहीं होने देंगे झारखंड में जनगणना, बीजेपी ने कसा तंज