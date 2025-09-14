ETV Bharat / state

पीएम नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा पर झामुमो ने कसा तंज, पूछा- प्रधानमंत्री को कैसे याद आ गया मणिपुर?

रांची: पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा प्रहार किया है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 29 महीने यानी 870 दिनों तक मणिपुर, हिंसा की आग में जलता रहा, इस दौरान 960 मौतें हुई, हजारों की संख्या में लोगों के घर जले, कुकी और मतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़पों में कई जिंदगियां तबाह हुई लेकिन इन 29 महीनों में, 44 देशों की 1 लाख 70 हजार किलोमीटर की यात्रा करने वाले पीएम मोदी को दिल्ली से इम्फाल तक 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में 870 दिन कैसे लग गए?

चुनाव को देख पीएम को मणिपुर की याद आई: झामुमो

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री करीब, दो साल बाद हिंसा ग्रस्त मणिपुर दौरे पर गए, जहां कुकी और मतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प चल रही है. झामुमो नेता ने कहा कि दिल्ली से मणिपुर की 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें 870 दिन कैसे लग गए? वो भी तब, जब 10,000 से ज्यादा दो समुदाय के लोग हिंसा में जल गए.

जानकारी देते झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (etv bharat)

जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने बताया कि अचानक हम लोगों को भी आर्श्चय हो रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को कैसे मणिपुर की याद आ गई?, जब छानबीन किया गया तो पता चला कि बिहार के बाद मणिपुर में भी चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की याद आ गई. चुनाव है वोट लेना है नार्थ ईस्ट स्टेट का इसीलिए प्रधानमंत्री वहां के लोगों के लिए घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं.

झामुमो नेता ने कहा कि 870 दिनों तक मणिपुर जलता रहा और प्रधानमंत्री और उनके मंत्री विदेशों के दौरे में व्यस्त रहे. मणिपुर झांकने तक नहीं गए और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब झूठी सहुनुभूति और उसी के आधार पर वोट लेने के लिए पीएम अब मणिपुर गए हैं.