रांची एनकाउंटर को लेकर झामुमो ने बीजेपी पर कसा तंज, पूछा- अपराधियों पर कार्रवाई से भाजपा में क्यों मच जाती है खलबली

रांची: राजधानी रांची में आज सुबह पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के गुर्गों के बीच हुई मुठभेड़ में रांची पुलिस की कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने भाजपा पर तंज कसा है.

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उनके नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यही जीरो टॉलरेंस नीति है कि अपराधी या तो अपराध छोड़कर मुख्यधारा में लौट आएंगे या फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन यह सवाल भाजपा नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब झारखंड पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करती है, तो भाजपा में हड़कंप क्यों मच जाता है. क्या भाजपा नेताओं को आज रातू इलाके में हुई मुठभेड़ के लिए रांची पुलिस की तारीफ नहीं करनी चाहिए? झामुमो नेता ने कहा कि ये वही लोग हैं जो संथाल में एक कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर पर हाय तौबा मचाये हुए थे.

झामुमो और भाजपा नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने आज सुबह रातू में रांची पुलिस द्वारा अपराधियों के साथ की गई मुठभेड़ की झामुमो द्वारा की गई प्रशंसा और भाजपा पर किए गए तंज पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर भी बोलना चाहिए. जहां तक संथाल में हुई फर्जी मुठभेड़ की बात है, तो यह एक राजनीतिक हत्या थी और भाजपा अब भी इसका विरोध करती है.

गौरतलब हो कि रांची के रातू इलाके में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. पुलिस की गोलीबारी में राहुल दुबे गिरोह के दो कुख्यात अपराधी घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस टीम ने दो अन्य अपराधियों का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया है.