ETV Bharat / state

झारखंड में शहर की सरकार बनाने को आतुर इंडिया ब्लॉक की तीनों पार्टियां, रांची नगर निगम पर झामुमो की खास नजर

इंडिया ब्लॉक के तीनों दल झामुमो, राजद और कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए आतुर हैं.

Jharkhand municipal elections
रांची नगर निगम (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव होने हैं. ऐसे में झारखंड की तीनों प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, गैर-दलीय चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई हैं. इन तीनों राजनीतिक दलों के नेताओं का मानना ​​है कि इस बार दलीय चुनाव हों या न हों, उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग नगर निकाय चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनें.

ईटीवी भारत संवाददाता ने जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से बात की, तो तीनों दलों ने कहा कि उनकी पार्टियां नगर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और नगर निकाय चुनावों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं.

कांग्रेस, राजद और झामुमो नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य अंतु तिर्की ने कहा कि रांची नगर निगम चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के साथ-साथ 53 वार्ड पार्षदों के पदों पर भी कड़ी नजर रख रही है. अंतु तिर्की ने कहा कि पार्टी नेतृत्व राज्य की सभी 48 नगर निकाय क्षेत्र में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर भी गंभीर है.

झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों के संबंध में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि जहां भी समाजवादी समूह हैं, राष्ट्रीय जनता दल दलितों, वंचितों और पिछड़ों के उत्पीड़न के खिलाफ एक सशक्त आवाज है. उन्होंने कहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव को राजद का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तब उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों को नगर निकाय चुनावों में गंभीरता से शामिल होने का निर्देश दिया था.

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनावों को लेकर बैठकें कर ली हैं और सभी 48 नगर निकाय क्षेत्र में पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों को लेकर गठबंधन में कोई समस्या नहीं होगी. सब कुछ आपसी सहमति से तय किया जाएगा और जिनके पास मजबूत पार्टी कार्यकर्ता होंगे, उन्हें समर्थन दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

झारखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव, सभी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी हेमंत सरकार: कांग्रेस

नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज, अलका तिवारी बनी राज्य निर्वाचन आयुक्त

नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार कर रही मजबूत आधार, रणनीति बनाने में जुटे सह प्रभारी

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND MUNICIPAL ELECTIONS 2025RANCHI NAGAR NIGAMJMM ON MUNICIPAL ELECTIONSझारखंड नगर निकाय चुनावJHARKHAND MUNICIPAL ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.