झारखंड में शहर की सरकार बनाने को आतुर इंडिया ब्लॉक की तीनों पार्टियां, रांची नगर निगम पर झामुमो की खास नजर

रांची: झारखंड में आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव होने हैं. ऐसे में झारखंड की तीनों प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, गैर-दलीय चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई हैं. इन तीनों राजनीतिक दलों के नेताओं का मानना ​​है कि इस बार दलीय चुनाव हों या न हों, उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग नगर निकाय चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनें.

ईटीवी भारत संवाददाता ने जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से बात की, तो तीनों दलों ने कहा कि उनकी पार्टियां नगर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और नगर निकाय चुनावों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं.

कांग्रेस, राजद और झामुमो नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य अंतु तिर्की ने कहा कि रांची नगर निगम चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के साथ-साथ 53 वार्ड पार्षदों के पदों पर भी कड़ी नजर रख रही है. अंतु तिर्की ने कहा कि पार्टी नेतृत्व राज्य की सभी 48 नगर निकाय क्षेत्र में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर भी गंभीर है.

झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों के संबंध में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि जहां भी समाजवादी समूह हैं, राष्ट्रीय जनता दल दलितों, वंचितों और पिछड़ों के उत्पीड़न के खिलाफ एक सशक्त आवाज है. उन्होंने कहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव को राजद का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तब उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों को नगर निकाय चुनावों में गंभीरता से शामिल होने का निर्देश दिया था.