JSSC CGL परीक्षा को लेकर हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, जानिए झामुमो ने क्या कहा?
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा हेमंत सोरेन सरकार पर बोले गए जोरदार हमला पर झामुमो ने पलटवार किया है.
Published : September 19, 2025 at 8:47 PM IST
रांची: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सोशल मीडिया पर किये पोस्ट पर झामुमो ने प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है. जेएमएम ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए गए आरोपों को सस्ती राजनीतिक करार दिया है.
बीजेपी को दिखती है हर मुद्दे में साजिश: विनोद पांडेय
विनोद पांडेय ने कहा कि बीजेपी को हर मुद्दे में साजिश दिखती है क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बार बार झूठ बोलकर युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं. सरकार ने इस प्रकरण की पारदर्शी जांच के लिए, पहले दिन से सख्त कदम उठाए हैं और जिम्मेदार पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है.
प्रेस बयान :— Vinod Kumar Pandey (@VinodPandeyJMM) September 19, 2025
-------------
भाजपा जान ले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी हेमंत सरकार :
◆ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए गए आरोप “सस्ते राजनीतिक हथकंडे”। भाजपा को हर मुद्दे… pic.twitter.com/px20fAVB0s
'बीजेपी सरकार में हुए थे परीक्षाओं में घोटाले'
झामुमो के वरिष्ठ नेता ने बताया कि सीजीएल परीक्षा का मामला अब कोर्ट में है और हेमंत सरकार न्यायालय के आदेशानुसार आगे बढ़ रही है. विनोद पांडेय ने कहा कि बीजेपी के नेता यह भूल जाते हैं? कि उनकी ही सरकारों में प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले हुए थे, तब वे चुप्पी साधे बैठे रहे. हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य और देश के भविष्य, हमारे नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया है जबकि बीजेपी नेताओं ने इस बिल का सदन में विरोध किया था.
परीक्षा को लेकर हेमंत सरकार की नीयत साफ
झामुमो नेता ने कहा कि यह भी जग जाहिर है कि परीक्षाओं को डिस्टर्ब करने में एक खास राजनीतिक दल के लोगों का नाम आता है, ये लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोर्ट भी जाते हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की नीयत की हकीकत को समझने के लिए पिछले दिनों जारी हुए जेपीएससी के अंतिम परीक्षा परिणाम पर गौर किया जा सकता है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले कई परिवारों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, इसकी सराहना हर तरफ की जा रही है.
बीजेपी के पास न नीति और न नीयत
झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने सवालिया लहजे में पूछा कि बाबूलाल मरांडी को युवाओं की इतनी ही चिंता है? तो वे बताएं कि जब उनकी सरकार में नियुक्ति परीक्षाओं में धांधली हुई थी, तब वे कहां थे और क्यों नही युवाओं के हित में आवाजें बुलंद की थी? उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी के पास न नीति है, न नीयत, उसके नेता केवल झूठ बोलकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करते हैं.
अदालत और जांच एजेंसियों को काम करने दें बीजेपी: झामुमो
झामुमो नेता ने कहा कि हेमंत सरकार, बेरोजगार युवाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. उन्होंने बीजेपी नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अदालत और जांच एजेंसियों को काम करने दें, न कि जनता को अपने अनाप शनाप बयान से गुमराह करें. उन्होंने बताया कि बीजेपी नेता जान लें कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही झूठे आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की साज़िश भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी.
JSSC-CGL परीक्षा में हुए पेपर लीक और सीटों की खरीद-फरोख्त को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM और उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने हर संभव हथकंडा अपनाया। लेकिन अब अदालत में उनकी करतूतें उजागर हो रही हैं।— Babulal Marandi (@yourBabulal) September 19, 2025
सरकार द्वारा आधी रात को इंटरनेट बंद करना, लाखों रुपये के लेन-देन के सबूत…
बीजेपी का राज्य सरकार पर आरोप
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए पेपर लीक और सीटों की खरीद फरोख्त को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री और उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने हर संभव हथकंडा अपनाया है लेकिन अब अदालत में उनकी करतूतें उजागर हो रही हैं. सरकार द्वारा आधी रात को इंटरनेट बंद करना, लाखों रुपये के लेनदेन के सबूत मिलना और मुख्यमंत्री द्वारा बिना किसी ठोस जांच के आयोग को क्लीन चिट देना, इस पूरे षड्यंत्र की ओर इशारा करता है. पेपर लीक का सीधा संबंध मुख्यमंत्री के करीबी लोगों से लेकर नेपाल तक सक्रिय दलालों से जुड़ा है.
ये भी पढ़ें- दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे बनेंगे मंत्री! बीजेपी बोली- घाटशिला उपचुनाव में नहीं मिलेगा इसका फायदा
पीएम नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा पर झामुमो ने कसा तंज, पूछा- प्रधानमंत्री को कैसे याद आ गया मणिपुर?
बालू घाटों के नियमावली पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, झामुमो और कांग्रेस बोली- वे हताश हो गए हैं ये साफ दिख रहा है