JSSC CGL परीक्षा को लेकर हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, जानिए झामुमो ने क्या कहा?

रांची: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सोशल मीडिया पर किये पोस्ट पर झामुमो ने प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है. जेएमएम ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए गए आरोपों को सस्ती राजनीतिक करार दिया है.

बीजेपी को दिखती है हर मुद्दे में साजिश: विनोद पांडेय

विनोद पांडेय ने कहा कि बीजेपी को हर मुद्दे में साजिश दिखती है क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बार बार झूठ बोलकर युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं. सरकार ने इस प्रकरण की पारदर्शी जांच के लिए, पहले दिन से सख्त कदम उठाए हैं और जिम्मेदार पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है.

'बीजेपी सरकार में हुए थे परीक्षाओं में घोटाले'

झामुमो के वरिष्ठ नेता ने बताया कि सीजीएल परीक्षा का मामला अब कोर्ट में है और हेमंत सरकार न्यायालय के आदेशानुसार आगे बढ़ रही है. विनोद पांडेय ने कहा कि बीजेपी के नेता यह भूल जाते हैं? कि उनकी ही सरकारों में प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले हुए थे, तब वे चुप्पी साधे बैठे रहे. हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य और देश के भविष्य, हमारे नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया है जबकि बीजेपी नेताओं ने इस बिल का सदन में विरोध किया था.

परीक्षा को लेकर हेमंत सरकार की नीयत साफ

झामुमो नेता ने कहा कि यह भी जग जाहिर है कि परीक्षाओं को डिस्टर्ब करने में एक खास राजनीतिक दल के लोगों का नाम आता है, ये लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोर्ट भी जाते हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की नीयत की हकीकत को समझने के लिए पिछले दिनों जारी हुए जेपीएससी के अंतिम परीक्षा परिणाम पर गौर किया जा सकता है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले कई परिवारों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, इसकी सराहना हर तरफ की जा रही है.