ETV Bharat / state

JMM ने IRCTC मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट की टाइमिंग पर उठाए सवाल, राजद और कांग्रेस ने भी भाजपा पर साधा निशाना

जेएमएम ने आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं.

IRCTC case
झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: आईआरसीटीसी लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर चार्ज फ्रेम करने के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गयी है. इंडिया ब्लॉक के झारखंड में मुख्य घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने लालू फैमिली पर हुए आरोप गठन की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है.

झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष का ये सवाल जायज है कि यह जो टाइमिंग है यह जान बूझकर चुना गया है ताकि महागठबंधन को बिहार में ठीक चुनाव के समय परेशान किया जा सके. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं लेकिन कोर्ट में जो समय तय किया गया है, यह समय राजनीति से प्रेरित लगता है. सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि देश के संवैधानिक संस्थाओं का आज क्या हाल है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. बीजेपी के दबाव में राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही हैं.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि झामुमो की निर्वाचन आयोग से मांग है कि बिहार में चुनाव के दौरान इस केस से संबंधित कोई भी बयान या टिप्पणी भाजपा या विरोधियों के द्वारा नहीं किया जाए और न ही उसकी कोई रिपोर्टिंग हो. सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि झारखंड में हमारे नेता को बेवजह जेल भेज दिया गया था तो उसका नतीजा भाजपा को मिल गया, वही हाल बिहार चुनाव में भी होने वाला है.

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना कोई नई बात तो नहीं है. जिन लोगों को गृह मंत्री अमित शाह पानी पी-पी कर कोसते थे. वे सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में जाकर पाक साफ हो गए हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि चार्जशीट हो जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता, हम अदालती लड़ाई लड़ेंगे.

वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव में संभावित हार के डर से सीबीआई को आगे कर उनके नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर चार्जशीट किया गया है. बिहार की जनता ये सब समझ रही है.

झामुमो के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने जेएमएम के आरोप को निराधार बताते हुए कहा है कि लालू प्रसाद को जेल भेजने का काम किसने किया यह झारखंड मुक्ति मोर्चा को याद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन जनता की सेवा के लिए नहीं बना है बल्कि इसलिए बना है कि एक दूसरे को भ्रष्टाचार के मामले में समर्थन कर सकें. उन्होंने कहा कि जब कभी भी भ्रष्टाचार का मामला होता है तो ये सभी एक हो जाते हैं. कल तक यही झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी दलों पर गुस्से का इजहार कर रहा था, आज क्या हो गया, लगता है कोई ना कोई डील हुई है.

यह भी पढ़ें:

झारखंड में शहर की सरकार बनाने को आतुर इंडिया ब्लॉक की तीनों पार्टियां, रांची नगर निगम पर झामुमो की खास नजर

15 अक्टूबर को होगी झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक, बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव पर होगी चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर JMM नेता के बयान से गरमाई सियासत, कांग्रेस-RJD ने दी संयम बरतने की सलाह

For All Latest Updates

TAGGED:

IRCTC CASEJMM ON CHARGESHEET ON LALU YADAVJMM LEADERलालू परिवार के खिलाफ चार्जशीटCHARGE SHEET AGAINST LALU FAMILY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.