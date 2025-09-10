ETV Bharat / state

जेएमएम ने फिर दोहराई सरना धर्म कोड की मांग, कहा- बिना इसके नहीं होने देंगे झारखंड में जनगणना, बीजेपी ने कसा तंज

झारखंड में झामुमो ने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा है कि राज्य में अलग सरना धर्म कोड के बिना जनगणना नहीं होने देंगे.

JMM Central General Secretary Supriyo Bhattacharya
जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो ने एक बार फिर दोहराया है कि वह जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड के बिना, राज्य में जनगणना नहीं होने देंगे. जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के पूर्व के स्टैंड को फिर एक बार फिर साफ किया है. उन्होंने कहा कि अभी तो इसी बात पर संदेह है कि सरकार जनगणना जल्द कराएगी या नहीं क्योंकि अभी तो उसका पूरा ध्यान एसआईआर कराने पर है.

केंद्र सरकार के एजेंडे में पिछड़ी जनगणना: जेएमएम

झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जल्द जनगणना कराने का वादा किया था, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार के एजेंडे में जनगणना पिछड़ गई है, और मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण का मुद्दा आगे चल रहा है. ऐसे में नारी शक्ति वंदन कैसे पूरा होगा? यह सवाल तो अपनी जगह पर कायम है.

जेएमएम और बीजेपी नेताओं का बयान (ETV BHARAT)

'अपने स्टैंड पर कायम है जेएमएम'

जेएमएम अपने पुराने स्टैंड पर खड़ा है कि पहले जनगणना प्रपत्र में धर्म वाले कॉलम में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म का कॉलम होना चाहिए ताकि जनजातीय समुदाय के लोगों की वास्तविक पहचान के साथ उनके बारे में सभी जानकारी एकत्रित की जा सके. झामुमो नेता ने आगे कहा कि इसके बिना हम झारखंड में जनगणना नहीं होने देंगे.

आदिवासियों के हित के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार: कांग्रेस

जनगणना प्रपत्र में अलग से सरना धर्म कोड को लेकर झामुमो का कांग्रेस ने समर्थन किया है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने बताया कि झारखंड के जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को तैयार है. प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यह संभव है कि अलग अलग राज्यों में आदिवासियों के लिए सरना या अलग धर्म हो सकता है लेकिन केंद्र सरकार को जनगणना प्रपत्र में अलग आदिवासी या सरना धर्म कोड का ऑप्शन देना चाहिए ताकि जनजातीय समुदाय की पहचान कायम रहे.

छल कर रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस: बीजेपी

झामुमो द्वारा बिना सरना धर्म कोड के जनगणना नहीं कराने पर बीजेपी ने पलटवार किया है. प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते डेमोग्राफिक चेंज होता जा रहा है. लव जिहाद की वजह से आदिवासी बहू बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है. जनजातीय आबादी 52% से घटकर 26% तक पहुंच गई है लेकिन इन मुद्दों पर झामुमो और कांग्रेस खामोश हैं. इससे साफ है कि ये लोग अलग सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाकर जनजातीय समुदाय के साथ छल कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: झारखंड में SIR का विरोध करेगी कांग्रेस, पेसा और सरना धर्म कोड के लिए जंतर मंतर पर होगा पार्टी का प्रदर्शन!

सरना धर्म कोड को लेकर आजसू का झामुमो और कांग्रेस को नसीहत, कहा- जनता को गुमराह करना करो बंद

सरना धर्म कोड के लिए सहयोगः झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हर दल के सांसदों को लिखा पत्र

For All Latest Updates

TAGGED:

JMM ON SARNA DHARM CODEझारखंड में सरना धर्म कोड की मांगझारखं में सरना धर्म कोडCENSUS AND SARNA IN JHARKHANDSEPARATE SARNA RELIGION CODE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.