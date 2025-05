ETV Bharat / state

सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को जेएमएम ने किया स्थगित, बताई ये वजह - SARNA CODE

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 8, 2025 at 6:59 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 8:37 PM IST 2 Min Read

रांची: झामुमो ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कल यानी शुक्रवार प्रस्तावित राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा की है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने आज प्रदेश कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कल के कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह समय भारतीय सेना के अदम्य साहस का हौसला बढ़ाने का है. विनोद पांडेय ने कहा कि अलग सरना धर्म कोड की मांग भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी मांग है लेकिन अब इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का समय नहीं है, बल्कि हमारी सेना द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन सिंदूर" का समर्थन करने का समय है. इसलिए झामुमो ने कल के धरना प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय लिया है. ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर उत्पन्न स्थिति को देखते हुए झामुमो ने यह निर्णय लिया है और झामुमो पूरी तरह से देश की सेना के साथ है. जानकारी देते झामुमो महासचिव विनोद पांडेय (ईटीवी भारत) प्रेस वार्ता के दौरान मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और अभी किसी टिप्पणी का समय नहीं है. राज्य में जनगणना के साथ आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग को पूरा करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 09 मई को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी और मांग पूरी नहीं होने पर राज्य में जाति जनगणना नहीं होने देने की चेतावनी दी थी.

