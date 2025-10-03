ETV Bharat / state

झामुमो और कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज, कहा-यूज एंड थ्रो पॉलिसी का शिकार हुए रविन्द्र राय

रांची: रविन्द्र राय को झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाकर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने तंज कसा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने रविन्द्र राय की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद से छुट्टी को भाजपा का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि रविन्द्र राय भाजपा की "यूज एंड थ्रो" पॉलिसी के शिकार हुए हैं. वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि काफी मशक्कत के बाद भी झारखंड में भाजपा को एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया, यह बताता है कि झारखंड में भाजपा का प्रदेश संगठन तार-तार हो गया है.

रविन्द्र की वजह से ही बाबूलाल पहुंच पाए विधानसभा-झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के समय रविन्द्र राय ने विद्रोही तेवर दिखाया था, मजबूरन चुनाव के समय रविन्द्र राय को प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उनके चलते ही बाबूलाल मरांडी राजधनवार से चुनाव जीत कर सदन पहुंच पाए. अब जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का रविन्द्र राय से काम सध गया तो उन्हें किनारे लगा दिया गया. यह भाजपा की यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है.

बयान देते झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मनोज पांडेय ने कहा कि भाजपा ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, जो पार्टी अपने शीर्षस्थ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शन मंडल में डाल सकता है उसके लिए रविन्द्र राय क्या चीज हैं. हालांकि यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जिस पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है उससे सहज ही संगठन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति-एक पद की बात करने वाली भाजपा में हटना था बाबूलाल मरांडी को, लेकिन हटा दिया गया रविन्द्र राय को. कल आदित्य साहू फिर बाबूलाल मरांडी की भी बारी आएगी, क्योंकि यहां पार्टी में सिर्फ दो लोगों की ही चल रही है.