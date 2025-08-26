ETV Bharat / state

130वां संविधान संशोधन विधेयक का विरोध, झामुमो सांसद ने भाजपा पर साधा निशाना

गोड्डा में झामुमो सांसद विजय हांसदा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साथा है.

JMM MP Vijay Hansda targeted BJP government at center In Godda
झामुमो सांसद विजय हांसदा (Etv Bharat)
गोड्डाः एक तरफ झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का प्रश्न काल SIR के मुद्दे पर भेंट चढ़ा और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते रहे. वहीं इस मुद्दे झामुमो सांसद विजय हांसदा बड़ी बात कह दी है.

सांसद विजय हांसदा ने कहा किकेंद्र की भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष पर दवाब बनाने के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया क्योंकि आज पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं.

झामुमो सांसद विजय हांसदा का बयान (ETV Bharat)

सांसद ने आगे कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिल्कुल तथ्य के इस इन मुद्दों को सबके सामने लाया और कहा किस तरह से पिछले दस साल वोट की चोरी हो रही है. जिंदा व्यक्ति को मृत बता दिया जा रहा है लाखों वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया जा रहा है. एक वोटर कई राज्यों में मतदाता सूची मे शामिल हैं तो एक ही घर में बड़ी संख्या मे वोटर हैं. केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर रही.

सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार चारों तरफ से घिरती रही और कोई सही जवाब नहीं दे पायी. केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओ का दुरपयोग करके भी जब कुछ नहीं कर पायी तो विपक्ष पर दवाब बनाने के लिए ये नया बिल लेकर आयी है. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को अपने साथ लेकर उसे मंत्री और उपमुख्यमंत्री बना रही है. दूसरी ओर विपक्ष को दोषी बताती है.

बता दें कि झारखंड विधानसभा में बिहार SIR का मुद्दा छाया हुआ है. वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे गरमाया हुआ है. ये तमाम बातें झामुमो सांसद विजय हांसदा ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान महगामा मे प्रेस वार्ता मे कही. साथ ही उन्होने कहा कि लगातार बारिश से क्षेत्र में आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है. वे क्षेत्र मे जाकर लोगों के स्थिति का जायजा ले रहें है और उनके मदद के लिए क्या संभव होगा देखेंगे.

