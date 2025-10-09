जामताड़ा में स्टीफन मरांडी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बयान, घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की जीत का दावा
जामताड़ा में स्टीफन मरांडी ने बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर बयान दिया है.
Published : October 9, 2025 at 8:39 PM IST
जामताड़ा:झामुमो विधायक सह एसटी-एससी माइनॉरिटी समिति के अध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने जामताड़ा में कई मुद्दों पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पार्टी प्रत्याशी उतारेगी. पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा करेगी. साथ ही उन्होंने घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की जीत का दावा किया है.
विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो की ओर से प्रत्याशी उतारे जाने की बात पर कहा कि पार्टी ने इसके लिए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को अधिकृत किया है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन के नेता से बातचीत कर सीट का दावा करेंगे.उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी.
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा
झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र पार्टी के प्रत्याशी होंगे और उनकी जीत सुनिश्चित है.
स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले की होगी जांच
विधायक स्टीफन मरांडी ने भाजपा द्वारा स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाला के लगाए जा रहे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ आरोप लगाना है. उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में ही घोटाले हुए थे. उनकी सरकार थी और उनकी सरकार में यदि घोटाला हुए हैं तो उसकी जांच होगी और गड़बड़ी होने पर कार्रवाई होगी.
बांग्लादेशी घुसपैठ पर दिया बयान
भाजपा द्वारा लगातार संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ कराने के आरोप पर स्टीफन मरांडी ने कहा कि भाजपा का यह आरोप बिल्कुल निराधार और गलत है. उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय भाजपा ने यह मुद्दा नहीं उठाया. झामुमो के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी तो भाजपा के लोग यह मुद्दा उठा रहे हैं. जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र में हाईकोर्ट द्वार जांच कराई गई, लेकिन भाजपा घुसपैठ की बात साबित नहीं कर पाई.
आपको बता दें कि प्रोफेसर स्टीफन मरांडी एससी-एसटी माइनॉरिटी विधानसभा समिति की टीम के साथ जामताड़ा पहुंचे थे. जामताड़ा सर्किट हाउस में समिति ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए.
