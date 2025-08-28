रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया. सत्र के आखिरी दिन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो सदन की कार्यवाही के दौरान प्रभारी मंत्री के जवाब से असंतुष्ट और नाराज दिखे.

सदन की कार्यवाही के दौरान ध्यानाकर्षण के माध्यम से बलियापुर थाना क्षेत्र में सेल कंपनी के द्वारा ग्रामीणों से मारपीट करने का मामला उठाया.

झामुमो के मुख्य सचेतक मथुरा महतो का बयान (ETV Bharat)

मथुरा महतो द्वारा बताया गया कि रैयतों की कृषि योग्य जमीन को अधिगृहित करने के नाम पर जमीन कब्जा करने के लिए सेल के अधिकारियों-कर्मचारियों ने सिविल ड्रेस में ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी. इस मामले में अभी तक दोषी अधिकारियों पर अभी तक FIR तक नहीं किया गया.

जिसे आज उन्होंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया और दोषी सेल अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की. उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की जिसने दोषी सेल अधिकारियों पर अभी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की.

मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि तमाम किंतु परंतु के बाद प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कार्रवाई की बात कही है. मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और आम जनता के साथ अगर अत्याचार होता है तो उसे प्रमुखता से उठाएंगे भी.

'अधिकारियों को बचाने की मंशा मंत्री की हो सकती है, सरकार की नहीं'

झामुमो के मुख्य सचेतक ने कहा कि उनके सवाल पर मंत्री को सार्थक तरीके से कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने पहले कई किंतु परंतु के बाद कार्रवाई की बात कही है. मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि जब जनहित का कोई मामला सदन में आता है तो वह किसी एक माननीय सदस्य का मामला नहीं होकर सार्वजनिक मामला हो जाता है. ऐसे मामलों पर मंत्री को जनहित का ख्याल रखते हुए सकारात्मक और उचित जवाब देना चाहिए.

