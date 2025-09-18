दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे बनेंगे मंत्री! बीजेपी बोली- घाटशिला उपचुनाव में नहीं मिलेगा इसका फायदा
दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे सोमेश सोरेन को झामुमो, मंत्री बना सकती है और पार्टी जल्द फैसला कर सकती है.
Published : September 18, 2025 at 5:43 PM IST
रांची: घाटशिला उपचुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाने की तैयारी में है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो पितृपक्ष समाप्त होते ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है. इस संबंध में पिछले दिनों दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया था.
जल्द निर्णय लेगी जेएमएम
इससे पहले मधुपुर और डुमरी उपचुनाव में भी झामुमो इस तरह का प्रयोग कर चुकी है, जिसमें उसे सफलता मिली थी. फिर एक बार इस प्रयोग को दोहराने की तैयारी कर रही जेएमएम का मानना है कि इस संबंध में पार्टी की ओर से जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है. इस मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि इस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है, लेकिन इतना तय है कि घाटशिला उपचुनाव में एक बार फिर जेएमएम की जीत होगी.
रामदास सोरेन घाटशिला से कद्दावर नेता थे और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी. उनकी स्वच्छ छवि और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार के प्रति लोगों का विश्वास घाटशिला की जनता का दिल जीतने में सफल होगी: मनोज पांडे, प्रवक्ता, जेएमएम
इस बार झामुमो को नहीं मिलेगा फायदा: बीजेपी
वहीं, इस विषय पर बीजेपी ने चुनाव से पहले संभावित प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच इसकी कड़ी आलोचना की है. बीजेपी प्रवक्ता अजय साह ने घाटशिला में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि झामुमो को घाटशिला की जनता नकारने का काम करेगी क्योंकि इसका फायदा उसे घाटशिला में नहीं मिलेगा.
आज रांची में झामुमो परिवार के मजबूत स्तम्भ रहे, महान आंदोलनकारी, घाटशिला विधानसभा के जन-जन के दिलों में बसने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति शेष स्व रामदास सोरेन जी के परिजनों से मुलाकात हुई तथा घाटशिला विधानसभा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। pic.twitter.com/wu2Tw8NdkM— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 16, 2025
अक्टूबर में हो सकती है घाटशिला उपचुनाव की घोषणा
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है. बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इस सीट पर उप चुनाव होने की संभावना है. आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए इन दिनों मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य में जुटी है, जिसके तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा. इसी आधार पर घाटशिला विधानसभा उप चुनाव होगा. जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां पूरी होते ही अक्टूबर में इस सीट पर उप चुनाव कराने की घोषणा हो सकती है.
