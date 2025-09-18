ETV Bharat / state

दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे बनेंगे मंत्री! बीजेपी बोली- घाटशिला उपचुनाव में नहीं मिलेगा इसका फायदा

दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे सोमेश सोरेन को झामुमो, मंत्री बना सकती है और पार्टी जल्द फैसला कर सकती है.

cm hemant soren meet to late ramdas family members
दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों के साथ सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 5:43 PM IST

रांची: घाटशिला उपचुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाने की तैयारी में है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो पितृपक्ष समाप्त होते ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है. इस संबंध में पिछले दिनों दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया था.

जल्द निर्णय लेगी जेएमएम

इससे पहले मधुपुर और डुमरी उपचुनाव में भी झामुमो इस तरह का प्रयोग कर चुकी है, जिसमें उसे सफलता मिली थी. फिर एक बार इस प्रयोग को दोहराने की तैयारी कर रही जेएमएम का मानना है कि इस संबंध में पार्टी की ओर से जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है. इस मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि इस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है, लेकिन इतना तय है कि घाटशिला उपचुनाव में एक बार फिर जेएमएम की जीत होगी.

घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और बीजेपी प्रवक्ता का बयान (Etv Bharat)

रामदास सोरेन घाटशिला से कद्दावर नेता थे और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी. उनकी स्वच्छ छवि और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार के प्रति लोगों का विश्वास घाटशिला की जनता का दिल जीतने में सफल होगी: मनोज पांडे, प्रवक्ता, जेएमएम

इस बार झामुमो को नहीं मिलेगा फायदा: बीजेपी

वहीं, इस विषय पर बीजेपी ने चुनाव से पहले संभावित प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच इसकी कड़ी आलोचना की है. बीजेपी प्रवक्ता अजय साह ने घाटशिला में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि झामुमो को घाटशिला की जनता नकारने का काम करेगी क्योंकि इसका फायदा उसे घाटशिला में नहीं मिलेगा.

अक्टूबर में हो सकती है घाटशिला उपचुनाव की घोषणा

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है. बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इस सीट पर उप चुनाव होने की संभावना है. आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए इन दिनों मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य में जुटी है, जिसके तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा. इसी आधार पर घाटशिला विधानसभा उप चुनाव होगा. जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां पूरी होते ही अक्टूबर में इस सीट पर उप चुनाव कराने की घोषणा हो सकती है.

