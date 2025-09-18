ETV Bharat / state

दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे बनेंगे मंत्री! बीजेपी बोली- घाटशिला उपचुनाव में नहीं मिलेगा इसका फायदा

दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों के साथ सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 18, 2025 at 5:43 PM IST 3 Min Read