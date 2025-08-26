रांची: झारखंड में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है. आदिवासी संगठन, भाजपा पार्टी समेत पूरा विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर और सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर पुलिस द्वारा की गई हत्या करार बता रहा है. जबकि जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने सूर्या हांसदा को अपराधी बताया है. उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा अपराधी था और हमेशा रहेगा. भाजपा ओछी राजनीति के तहत एक अपराधी को नेता बनाने में लगी है.

हेमलाल ने सूर्या हांसदा के अपराध की खोली कुंडली

हेमलाल मुर्मू ने झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान सूर्या हांसदा द्वारा अंजाम दिए गए घटनाओं की पूरी जानकारी मीडिया के समक्ष रखा. जिसमें बताया गया कि कब, कहां और कौन सी वारदात को सूर्या हांसदा ने अंजाम दिया है, उन सभी की जानकारी हेमलाल मुर्मू ने मीडिया के सामने रखा.

विकास दुबे एनकाउंटर पर बताए भाजपा- हेमलाल

हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भाजपा बिना किसी मुद्दे को मुद्दा बनाकर आदिवासी को गलत मैसेज देने की कोशिश कर रही है. जिस पर कई दर्जन मुकदमा हैं, वैसे आरोपी को एक नेता बताने में लगी है. सूर्या हांसदा पर भाजपा सवाल पूछ रही है कि देवघर से गिरफ्तार करने के बाद आखिर गोड्डा में कैसे मारा गया. जिस पर यूपी का हवाला देते हुए हेमलाल ने कहा कि विकास दुबे को गिरफ्तार मध्य प्रदेश से किया गया. जिसका एनकाउंटर यूपी में हुआ. इसपर सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है.

एक अपराधी को नेता बनाने पर तुली है भाजपा- हेमलाल

हेमलाल मुर्मू ने सूर्या हांसदा की अपराध की कुंडली को खंगालते हुए कहा कि साहिबगंज में हत्या के 06, गोड्डा में हत्या-अपहरण के 05, साहिबगंज-गोड्डा में दर्जनों संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज हैं. जिसमें हत्या-लूट और रंगदारी के मामले में चार्जशीट तक दाखिल हुआ है. उसके खिलाफ इतने मामले हैं कि गिनाते-गिनाते थक जाएंगे, लेकिन अपराध की कहानी खत्म नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि सूर्या नारायण हांसदा एक कुख्यात अपराधी था और हमेशा रहेगा. बाबूलाल मरांडी एक अपराधी को नेता बताने में लगे हैं. झारखंड में एक अपराधी को बचाने में भाजपा लगी है. कई मामला ट्रायल में चल रहा है. इसके बावजूद भाजपा ने उसे टिकट दिया. उन्होंने कहा कि जयराम महतो की पार्टी ने भी उसे टिकट देकर एक अपराधी को नेता बनाने की कोशिश की है.

