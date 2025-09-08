'हेमंत फोबिया' से ग्रसित हैं बाबूलाल मरांडी, हताशा में करते रहते हैं अनर्गल बयानबाजी: झामुमो
जेएमएम ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता और अगले 20 साल तक मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं होने से बाबूलाल हताश है.
Published : September 8, 2025 at 4:50 PM IST
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को 'हेमंत फोबिया' से ग्रसित नेता करार दिया है. जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता और अगले 20 साल तक मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं होने से वे हताश हैं. जिसकी वजह से बाबूलाल मरांडी अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री रहते JPSC में कितने घोटाले हुए और किन किन लोगों में रेवड़ियां बांटी गई थी.
बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बोकारो में DMFT फंड से करीब 631 करोड़ के घोटाले के आरोप पर पलटवार करते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है, DMFT की राशि को खर्च करने में वहां के एमपी, एमएलए और जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है. ऐसे में बाबूलाल मरांडी को सरकार और अधिकारी पर आरोप लगाने के बजाय अपने सांसदों, एमएलए से सवाल पूछना चाहिए. झामुमो नेता ने कहा कि जब झारखंड की एजेंसियां अच्छा काम कर रही है तो सीबीआई जांच की क्या जरूरत है?
DMFT फंड घोटाले में डीसी और अफसरों के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी संलिप्तता है।@BJP4India @narendramodi @JPNadda @AmitShah @blsanthosh @BJP4Jharkhand pic.twitter.com/EU63EF2Qmd— Babulal Marandi (@yourBabulal) September 8, 2025
प्रेस कांफ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने लगाए थे आरोप
दरअसल बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि बोकारो में 2024-25 और चालू वितीय वर्ष DMFT फंड से 631 करोड़ रुपये निकाले गए हैं. 7 लाख 57 हजार की दर से पंचायत भवन और स्कूलों में लगाने के लिए जेनरेटर खरीदे गए लेकिन मजे की बात यह है कि जिन जेनरेटरों की खरीद हुई है, उससे अच्छी कंपनी के जेनरेटर का बाजार मूल्य 3 लाख से 5 लाख के बीच है, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार फंड की लूट हुई है.
बाबूलाल मरांडी ने लगाया था डिजिटल मैट्स की खरीदी में लूट का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने बताया था कि इसी प्रकार डिजिटल मैट्स की खरीदारी में भी करोड़ों की लूट हुई है. उसी प्रकार से हाईमास्ट लाइट पूरे शहर में 150 से ज्यादा जगहों पर लगाई गई, इसमें भी बाजार दर से ज्यादा का भुगतान किया गया है और इसमें भी करोड़ों की लूट हुई है. बाबूलाल मरांडी ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि इस तरह की लूट में मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता है क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की सहमति से इतनी बड़ी लूट किसी अधिकारी का करना असंभव है.
