एचईसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर राजनीति तेज, बोले जेएमएम महासचिव - भाजपा कर रही गंदी राजनीति!
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एचईसी से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में बयान दिया है. उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.
Published : September 9, 2025 at 8:19 PM IST
रांचीः एचईसी परिसर से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एचईसी प्रबंधन और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों चलाया गया अभियान भले ही थम गया है, मगर इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और हटिया के भाजपा विधायक नवीन जायसवाल की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमकर निशाना साधा है.
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मामले में प्रेस वार्ता बुलाकर कहा कि एचईसी परिसर से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा लिखे गए पत्र के बाद एचईसी प्रबंधन को सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की थी.
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एचईसी में अतिक्रमण कर रह रहे लोग यहां के मूलवासी नहीं हैं, बल्कि वो सभी बाहरी हैं जो यहां काम करने आए और रहने लगे. उन्होंने कहा कि विधानसभा जाने के रास्ते में कूटे गांव के विस्थापितों के लिए फ्लैट बना हुआ है, मगर भाजपाईयों ने उन्हें पॉलिथीन में रहने को मजबूर कर रखा है. इसी तरह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की चहारदीवारी निर्माण को जबरन रोके जाने का भी आरोप सुप्रियो भट्टाचार्य ने लगाया है.
गंदी राजनीति का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा-सुप्रियो
जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बार-बार गरीबों को सामने रखकर भाजपाई उनके लोगों को और समाज को बरगलाने का काम नहीं करें. उन्होंने कहा कि इस तरह की गंदी राजनीति का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. सुप्रियो ने कहा कि हमारी सरकार ने विस्थापन आयोग बनाया है. हम जानते हैं विस्थापन का दर्द क्या होता है. हम लोगों ने हजारों एकड़ जमीन इस राज्य के विकास के लिए दी है. उन्होंने कहा कि जितने लोग जमीन दलाली का काम करते हैं वो सभी लोग भाजपा से मिले हुए हैं. उन्होंने कहा कि अडानी-अंबानी की दलाली करनेवाले हमें विस्थापन सिखाएंगे.
