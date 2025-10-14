ETV Bharat / state

पलामू में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष की जमीन विवाद में हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पलामू: झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा की जमीन विवाद के चलते हत्या कर दी गई. मुन्ना सिन्हा, अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. मुन्ना सिन्हा पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के डंडार के रहने वाले थे और झामुमो के पांकी प्रखंड के अध्यक्ष थे. उनकी हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले अरुण ठाकुर और डोमन ठाकुर के परिवार पर लगा है. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. जिनकी पुलिस तलाश कर रही है.

दरअसल, मुन्ना सिन्हा मंगलवार को अपनी जमीन को ट्रैक्टर से जुतवा रहे थे. तभी गांव के ही अरुण ठाकुर एवं डोमन ठाकुर के साथ उनकी किसी बात पर बहस होने लगी. इसी बहस में आरोपियों ने मुन्ना सिन्हा पर टांगी से हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मुन्ना सिन्हा के सिर और गर्दन पर जख्म के निशान थे.

जमीन विवाद में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल में भेजा गया है: राजेश रंजन, थाना प्रभारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अस्पताल पहुंचे. झामुमो जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा उर्फ गुड्डू सिन्हा, शानू सिद्दीकी और अविनाश देव ने घटना पर शोक व्यक्त किया है.