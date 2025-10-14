ETV Bharat / state

पलामू में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष की जमीन विवाद में हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पलामू में जमीन विवाद के चलते झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा की हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

JMM leader Munna Sinha
झामुमो नेता मुन्ना सिन्हा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा की जमीन विवाद के चलते हत्या कर दी गई. मुन्ना सिन्हा, अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. मुन्ना सिन्हा पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के डंडार के रहने वाले थे और झामुमो के पांकी प्रखंड के अध्यक्ष थे. उनकी हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले अरुण ठाकुर और डोमन ठाकुर के परिवार पर लगा है. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. जिनकी पुलिस तलाश कर रही है.

दरअसल, मुन्ना सिन्हा मंगलवार को अपनी जमीन को ट्रैक्टर से जुतवा रहे थे. तभी गांव के ही अरुण ठाकुर एवं डोमन ठाकुर के साथ उनकी किसी बात पर बहस होने लगी. इसी बहस में आरोपियों ने मुन्ना सिन्हा पर टांगी से हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मुन्ना सिन्हा के सिर और गर्दन पर जख्म के निशान थे.

जमीन विवाद में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल में भेजा गया है: राजेश रंजन, थाना प्रभारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अस्पताल पहुंचे. झामुमो जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा उर्फ गुड्डू सिन्हा, शानू सिद्दीकी और अविनाश देव ने घटना पर शोक व्यक्त किया है.

बता दें कि मुन्ना सिन्हा, पिछले आठ सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष थे. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, मुन्ना सिन्हा की आरोपियों के घर के पास जमीन है, जिसकी जुताई हो रही थी. मुन्ना सिन्हा का आरोपियों के साथ काफी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा था.

ये भी पढ़ें- पानी के लिए दादा की ले ली जान, फरार पोते को पुलिस ने किया गिरफ्तार!

कुएं में दफना दी थी लाश, सात महीने बाद खुला कत्ल का राज!

लोहरदगा में ट्रिपल मर्डर, एक ही परिवार के थे सभी लोग

TAGGED:

झामुमो नेता की हत्या
JMM BLOCK PRESIDENT MUNNA SINHA
MURDER DUE TO LAND DISPUTE
जमीन विवाद में झामुमो नेता की हत्या
JMM BLOCK PRESIDENT MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.