झामुमो की बिहार इकाई का हेमंत सोरेन से विधानसभा सीटों को लेकर आग्रह, अब क्या होगा केंद्रीय अध्यक्ष का रुख

झामुमो की बिहार इकाई ने बिहार की एक दर्जन से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश करने का आग्रह हेमंत सोरेन से किया है.

झामुमो का बैनर. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : September 25, 2025 at 7:43 PM IST

रांची: बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर चुनावी हलचल बिहार में तेज है तो झारखंड की राजधानी रांची में भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड की सत्तारूढ़ और सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार चुनाव में क्या रूख रहेगा? बिहार चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बिहार इकाई ने दो महीने पहले ही केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 14 विधानसभा सीटों की सूची सौंप कर इन सभी सीटों पर दावेदारी करने का आग्रह किया था. ऐसे में अब जब बिहार में इंडिया ब्लॉक के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी चर्चा तेज हो गई है.

झामुमो के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य और बिहार प्रभारी पटवारी हांसदा ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को जो चिठ्ठी भेजी है उसमें बिहार की जिन 14 विधानसभा सीटों का जिक्र है उनमें पूर्णिया जिले की दो, कटिहार जिले की 03, बांका जिले की दो और अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, मधेपुरा और सुपौल जिले की एक-एक सीट शामिल है.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, राजद नेता और कांग्रेस नेता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शीर्ष नेतृत्व करेगा फैसला-झारखंड राजद

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर 14 सीटों की मांग पर झारखंड राजद की उपाध्यक्ष अनिता यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग में किसकी कितनी भागीदारी होगी इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा. वैसे सभी राजनीतिक दलों को ज्यादा सीटें मांगने का अधिकार है. वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव कहा कि जिसकी जितनी ताकत है उसी के हिसाब से सीटें मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो जानकारी उन्हें मिली है उसके अनुसार जेएमएम को बिहार में 02 से 03 सीट मिल सकती है.

सीटें तय नहीं, लेकिन लड़ेंगे गठबंधन में-सुप्रियो

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झामुमो का स्टैंड क्या होगा इस सवाल पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनके केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन राजद नेता तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं. सीटें अभी तय नहीं हुई है.

मिल बैठकर होगा फैसला-कांग्रेस

बिहार में इंडिया ब्लॉक के स्वरूप और झामुमो की ओर से 14 सीटों की मांग पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में गठबंधन में राजद, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई माले, सीपीएम और सीपीआई शामिल हैं और सभी को एडजस्ट करना है. ऐसे में कुछ ऊपर-नीचे कर के सभी को साथ कर लिया जाएगा.

