रांची: झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन ने वृहद झारखंड राज्य बनाने का सपना देखा था. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रस्तावित झारखंड राज्य में बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तत्कालीन मध्य प्रदेश के कई जिले शामिल थे. जब वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उसमें दक्षिण बिहार के 18 जिले को ही "बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000" के तहत नये राज्य में शामिल किया.

अब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन इस दुनिया में नहीं हैं. ऐसे में यह सवाल खास हो जाता है कि क्या उनकी अनुपस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व वृहत् झारखंड की मांग को बुलंद करेगा. इस सवाल का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता उपेन्द्र कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से वृहद झारखंड पर उनकी राय जानने की कोशिश की.

झामुमो, कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयान (ETV Bharat)

'आज भी ज्वलंत है वृहद झारखंड का मुद्दा'

क्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी के सपने को पूरा करने के लिए वृहद झारखंड की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा. इस सवाल के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तनुज खत्री कहते हैं कि जो वर्तमान झारखंड का भूभाग है. यह गुरुजी का सपना नहीं था बल्कि पड़ोसी राज्यों के जनजातीय बहुल कई जिलों को मिलाकर एक वृहद झारखंड का उनका सपना था. अब जब गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं तब भी उनके सपने को साकार करने के संकल्प को झामुमो भुला नहीं है. आज भी वृहद झारखंड का मुद्दा उतनी ही ज्वलंत और अडिग है. तनुज खत्री ने कहा कि नए राज्य बनने के बाद भी सत्ता भाजपा ने पाई थी. हमारी पार्टी तो संघर्ष ही करती रही. आगे भी मोर्चा वृहद झारखंड के लिए संघर्ष कर गुरुजी के सपने को पूरा करेगी.

'वृहद झारखंड के लिए आंदोलन का समर्थन करेगी कांग्रेस'

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश साहू ने इस बाबत अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब राज्य निर्माण हो रहा था, तब बिहार के 18 जिले को काटकर झारखंड बनाया गया जो आज 24 जिला हो गया है. जगदीश साहू ने उम्मीद जताई कि हेमंत सोरेन अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस वृहद झारखंड का समर्थन करेगी.

'वृहद झारखंड से ज्यादा जरूरी वर्तमान झारखंड में ही गुरुजी के सपने को पूरा करना'

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के वृहद झारखंड का सपना क्या कभी पूरा होगा. इस सवाल के जवाब में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि वृहद झारखंड से ज्यादा जरूरी है कि झामुमो के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार गुरुजी की शराबबंदी और शिक्षा को लेकर कही गयी बातों को पूरा करे. बाबा हमेशा लोगों को मदिरा यानी शराब से दूर रहने की सीख देते रहे लेकिन आज सरकार का पूरा ध्यान शराब बिक्री पर लगा है. अजय साह ने कहा कि जहां तक वृहद झारखंड राज्य की बात है तो इसके लिए व्यापक स्तर पर आपस में चर्चा कर कोई फैसला लिए जाने की जरूरत है.

शिबू सोरेन की फाइल फोटो (ETV Bharat)

'गुरुजी का वृहद झारखंड का सपना, सपना ही रहेगा'

गुरुजी शिबू सोरेन के वृहद झारखंड बनाने वाले सपने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते हैं कि वृहद झारखंड बनाने का शिबू सोरेन का सपना आगे भी सपना ही रहेगा. मधुकर बेबाक अंदाज में कहते हैं कि जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया. अलग राज्य और सत्ता मिलने के बाद वह भी वर्तमान स्वरूप वाले झारखंड से संतुष्ट हो गए. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों को एक साथ कर अलग झारखंड राज्य बनाने का सपना गुरुजी देखते थे. उसकी बातें झामुमो का वर्तमान नेतृत्व जरूर करेगा क्योंकि जनजातीय बहुल क्षेत्र में उन्हें राजनीति करनी है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गुरुजी की अनुपस्थिति में यह प्रस्फुटित होगा.

इन जिलों को मिलाकर झारखंड बनाना चाहते थे गुरुजी

झारखंड के वर्तमान भूभाग के अलावा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिला और ओडिशा के मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर, मध्य प्रदेश के सरगुजा और जसपुर जिला भी शामिल था. वर्ष 2000 में राजनीतिक परिस्थितिवश सिर्फ दक्षिण बिहार वाला हिस्सा ही नए झारखंड के रूप में अस्तित्व में आया. झामुमो की मांग पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिला, ओडिशा के मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले, बिहार के जमुई और उससे सटे कई हिस्से और छत्तीसगढ़ के जसपुर और सरगुजा को मिलाकर वृहद झारखंड राज्य की बात यदाकदा करता रहा है.

अब देखना होगा कि गुरुजी की अनुपस्थिति में झामुमो उनके वृहद झारखंड के सपने को पूरा करने की ओर गंभीरता से आगे बढ़ता है या फिर जैसा वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते हैं वैसे ही यह सिर्फ राजनीति करने का शब्द मात्र बनकर रह जाएगा.

