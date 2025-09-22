झारखंड के दलित वोटर्स पर कांग्रेस-झामुमो की नजर, बीजेपी ने कह डाली ये बात
कांग्रेस और झामुमो दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में है. जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है.
Published : September 22, 2025 at 9:07 PM IST
रांची: झारखंड में कांग्रेस अपने पुराने कोर वोटर्स को दोबारा से हासिल कर, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. पार्टी एक ओर संगठन सृजन वर्ष 2025 में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रासरूट तक, संगठन में उन वर्गों को तरजीह देने की कवायद कर रही है, जो कभी कांग्रेस का मजबूत जनाधार हुआ करते थे.
दरअसल, कांग्रेस का नेतृत्व झारखंड में अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय के लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रही है, जबकि दूसरी ओर दलित संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है.
कांग्रेस नेता इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि वह अपनी पैठ दलित समुदाय में बढ़ाना चाहते हैं. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू बताते हैं कि झारखंड में आदिवासी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं लेकिन कुछ कारणों चलते दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा समाज हम से अलग हो गए थे. जिन्हें फिर से कांग्रेस की ओर लाने की कोशिश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रभारी की मेहनत के कारण ही इन वर्गों का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ा है.
पीछे छूटे हुए लोगों को आगे लाने के लिए कृत संकल्पित: झामुमो
कांग्रेस द्वारा दलित समुदाय को पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए हो रहे प्रयास और झामुमो की रणनीति पर केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झामुमो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है लेकिन समाज का वह वर्ग, जो विकास के दौर में पीछे छूट गया है, उन्हें आगे लाना ही होगा.
चाहे आदिवासी समुदाय हो या फिर दलित, ओबीसी इनके लिए विशेष योजना हमने बनाई है और हमारी सरकार भी इनके उन्नयन के लिए काम कर रही है. -मनोज पांडेय, केंद्रीय प्रवक्ता, झामुमो.
बाबा साहब का अपमान नहीं भूला है दलित समाज: बीजेपी
कांग्रेस द्वारा झारखंड के दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास पर प्रदेश भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि कांग्रेस लाख प्रयास कर ले लेकिन अब दलित समुदाय के लोग, उनकी ओर जाने वाले नहीं है. पढ़े-लिखे दलित समाज के लोग यह जान गए हैं कि कैसे कांग्रेसियों ने बाबा साहब भीम राव अंबेडकर का अपमान किया था. शिवपूजन पाठक ने बताया कि बीजेपी की नीति सबका साथ, सबका विकास की है और वह सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है.
झारखंड में दलित समुदाय की है अच्छी खासी आबादी
दरअसल, झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी करीब 39,85,644 थी जो उस समय राज्य की कुल आबादी आबादी का 12.08% थी. राष्ट्रीय आयोग के तकनीकी समूह की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो साल 2025 में दलितों की कुल आबादी 2025 में लगभग और भी बढ़ गई है. लिहाजा कांग्रेस की नजर इस बड़े वोट बैंक पर है.
