ETV Bharat / state

झारखंड के दलित वोटर्स पर कांग्रेस-झामुमो की नजर, बीजेपी ने कह डाली ये बात

रांची: झारखंड में कांग्रेस अपने पुराने कोर वोटर्स को दोबारा से हासिल कर, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. पार्टी एक ओर संगठन सृजन वर्ष 2025 में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रासरूट तक, संगठन में उन वर्गों को तरजीह देने की कवायद कर रही है, जो कभी कांग्रेस का मजबूत जनाधार हुआ करते थे.

दरअसल, कांग्रेस का नेतृत्व झारखंड में अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय के लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रही है, जबकि दूसरी ओर दलित संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है.

जानिए क्यों अहम है झारखंड में दलित वोटरों की अहमियत? (Etv bharat)

कांग्रेस नेता इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि वह अपनी पैठ दलित समुदाय में बढ़ाना चाहते हैं. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू बताते हैं कि झारखंड में आदिवासी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं लेकिन कुछ कारणों चलते दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा समाज हम से अलग हो गए थे. जिन्हें फिर से कांग्रेस की ओर लाने की कोशिश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रभारी की मेहनत के कारण ही इन वर्गों का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ा है.

पीछे छूटे हुए लोगों को आगे लाने के लिए कृत संकल्पित: झामुमो

कांग्रेस द्वारा दलित समुदाय को पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए हो रहे प्रयास और झामुमो की रणनीति पर केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झामुमो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है लेकिन समाज का वह वर्ग, जो विकास के दौर में पीछे छूट गया है, उन्हें आगे लाना ही होगा.