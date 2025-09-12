बालू घाटों के नियमावली पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, झामुमो और कांग्रेस बोली- वे हताश हो गए हैं ये साफ दिख रहा है
बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार बालू घाटों को माफिया, दलालों को सौंपना चाहती है.
Published : September 12, 2025 at 8:56 PM IST
रांची: बालू घाटों की नीलामी और झारखंड हाईकोर्ट की रोक को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है. इस मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार माफिया, बिचौलियों और दलालों के इशारे पर काम कर रही है. ऐसा लगता है कि माफिया, दलाल, बिचौलिए नियम बना रहे और राज्य के मंत्री और वरीय पदाधिकारी उस पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर कर रहे हैं.
गरीब, बेरोजगार और आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं: बीजेपी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा अगर नहीं होता तो राज्य सरकार जो स्थानीय युवकों, बेरोजगारों को निजी संस्थानों में 75% नौकरी दिलाने, 25 लाख तक के ठेका पट्टा स्थानीय युवकों, बेरोजगारों को देने की बात करती है. वही सरकार बालू घाटों की नीलामी, बंदोबस्ती के लिए ऐसे नियम बनाती है जिसमें गरीब, बेरोजगार, आदिवासी, दलित पिछड़े वर्ग के लोग भाग ही नहीं ले सके.
उन्होंने बताया कि आज भले ही उच्च न्यायालय ने पेसा कानून नहीं लागू किए जाने के कारण बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगाई है लेकिन हेमंत सरकार की मंशा साफ है कि यह सरकार, ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहती है और माफिया, दलालों के माध्यम से राज्य के खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है.
नियमावली पर बाबूलाल ने उठाए सवाल
पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बालू घाट नीलामी नियमावली पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार अब लूट का नया तरीका अपना रही है. इसके तहत राज्य सरकार ने बालू घाटों को जिला स्तर पर समूह में बांटा है. जैसे गोड्डा जिला में 16 घाट ए समूह में हैं. जामताड़ा में 15 घाट ए में और 5 घाट बी समूह में, दुमका जिले में 14 घाट ए, 12 बी और 5 सी में, सरायकेला के 4 ए, 7 बी, पूर्वी सिंहभूम के 3 ए और 2 बी, उसी प्रकार गिरिडीह जिले में 3 घाट ए, 2 घाट बी, 3 घाट सी, 6 घाट डी और 2 घाट ई समूह में शामिल हैं.
राज्य सरकार की नीतियाँ को देख कर साफ़ लगता है कि यह बेरोज़गार युवाओं के लिए नहीं, बल्कि माफ़ियाओं को ताक़तवर बनाने के लिए बनाई गई हैं।जहाँ युवाओं को रोज़गार का वादा मिला था, वहाँ उन्हें सिर्फ़ ठगी और निराशा मिली।
श्री @yourBabulal जी, प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष
प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें भी लूट का बड़ा खेल रचा गया है. पहले तो नीलामी की निविदा में आवेदन के लिए 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के टर्नओवर की शर्त लगाई गई, ठीक उसी प्रकार जैसे शराब ठेके के लिए 25 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल शुल्क निर्धारित की गई थी. सरकार ऐसी शर्त इसीलिए लगाती है ताकि इसमें आदिवासी, गरीब, बेरोजगार युवा शामिल नहीं हो सके. इसमें वही शामिल हो सकेगा जिसकी सेटिंग और डील पहले होगी.
अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे सरकार: नेता प्रतिपक्ष
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसीलिए सरकार को पहले ही पत्र लिखकर चेताया था लेकिन बात नहीं मानने का परिणाम है कि झारखंड के एक वरीय आईएएस अधिकारी, सचिव जेल में हैं और आगे भी अगर सरकार नहीं सुधरी तो फिर सचिव जेल जाएंगे. उन्होंने बताया कि वर्तमान लागू नियम के आधार पर राज्य सरकार अवैध बालू उत्खनन को वैध बनाने की कोशिश कर रही हे. यदि इस समूह के एक घाट को भी अगर पर्यावरण की अनुमति मिल जाती है तो पूरे समूह के घाटों से बालू को उठाने का उपाय किया गया है. उन्होंने सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा है कि हेमंत सरकार, ग्राम सभा को बालू घाट का अधिकार दे.
प्रासंगिक बने रहने के लिए देते रहते हैं बयान: कांग्रेस
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के राज्य सरकार के सवालों पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बीजेपी के अंदर ही रघुवर दास, चंपाई सोरेन की बढ़ती गतिविधियों से बाबूलाल मरांडी को यह लगने लगा है कि कहीं वह बीजेपी में अप्रासंगिक न हो जाए, इसलिए वह गठबंधन की सरकार और सत्ताधारी दल पर अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं ताकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे.
पशोपेश में हैं बाबूलाल मरांडी: राजेश ठाकुर
इसके साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और AICC सदस्य राजेश ठाकुर ने शराब घोटाला मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के एक पोस्ट पर तंज कसते कहा कि संथाल, शराब और बाबूलाल मरांडी का संबंध पूरा राज्य जानता है. अभी ऐसा लगता है कि बाबूलाल मरांडी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने शराब व्यवसायी मित्रों का साथ दें, नेता विपक्ष की भूमिका निभाए या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाएं, इसलिए वो इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं.
बाबूलाल मरांडी के आरोप?
दरअसल बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर झारखंड के बालू घाटों को पूरी तरह माफिया, दलालों को सौंपने का आरोप लगाया है. उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि राज्य के युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का झूठा वादा कर सत्ता में आई हेमंत सरकार ने बालू घाटों को माफियाओं को सौंप दिया और उनका नारा एक छलावा साबित हुआ है.
शराब को लेकर सोशल मीडिया पर क्या था बाबूलाल मरांडी का पोस्ट
बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट किया था कि 'करीब 15 दिन पूर्व उत्पाद विभाग से एसीबी द्वारा भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में ले जाए गए थे. अवैध डीजीपी के संरक्षण में इस घटना को पूरी तरह से गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में अंजाम दिया गया था. मैंने तब भी इस अस्वाभाविक गतिविधि पर सवाल उठाए थे लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि CAG ने झारखंड में उत्पाद नीति के क्रियान्वयन और लक्ष्य विरुद्ध राजस्व वसूली के आंकलन के लिए ऑडिट की तैयारी शुरू की थी लेकिन ऑडिट शुरू होने से पहले ही उत्पाद विभाग ने कागजात उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया है, उनका कहना है कि सारे कागजात ACB ले गई है.
जो भी कागजात डीजीपी के नेतृत्व में एसीबी के लोगों द्वारा रात के अंधेरे में उठाकर ले जाये गये हैं, न तो उनका विधिवत फोटो स्टेट कराकर विभाग के पास रखा गया है और न ही उन कागजातों की विस्तारपूर्वक पूरी लिस्ट बनाकर उसकी प्राप्ति रसीद एसीबी द्वारा उत्पाद विभाग को दी गई है लेकिन कागजात सौंपने वाले उत्पाद विभाग के अधिकारियों को चुप रहने के लिए मजबूर कर रखा गया है.'
'तो क्या ACB द्वारा आधी रात को उत्पाद विभाग से कागजात ले जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या उत्पाद विभाग ऑडिट से डर रहा है? क्या हजारों करोड़ के घोटाले के सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा है' बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर आगे लिखा है कि भ्रष्टाचारी लाख कोशिशें कर लें कानून से बच नहीं सकते. झारखंड में हुए शराब घोटाले को दबा नहीं सकते. देर सबेर इनके पापों का हिसाब जरूर होगा. झारखंड को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराध सिद्ध होने पर दोबारा होटवार भेजा जाएगा.'
प्रेस बयान :
भाजपा के आरोप बेबुनियाद, बालू घाट प्रबंधन में पारदर्शिता लाने को प्रतिबद्ध हेमंत सरकार :
भाजपा के आरोप बेबुनियाद, बालू घाट प्रबंधन में पारदर्शिता लाने को प्रतिबद्ध हेमंत सरकार :

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोप तथ्यों से परे, वे भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने…
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों में झामुमो का पलटवार
बाबूलाल मरांडी की ओर से बालू घाटों को लेकर लगाए गए तमाम आरोपों को झामुमो ने भ्रामक और बेबुनियाद करार दिया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को नकारते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि वे तथ्यों से परे और भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
नये नियम का मकसद अवैध उत्खनन पर रोक लगाना
विनोद पांडेय ने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार ने बालू घाटों के प्रबंधन और नीलामी के लिए जो नई नियमावली बनाई है, उसका मकसद पारदर्शिता और अवैध उत्खनन पर रोक लगाना है. उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में सालों तक बालू माफिया बेखौफ और सक्रिय रहे, तब बाबूलाल मरांडी ने चुप्पी साध रखी थी, अब जब सरकार ने व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की है तो वह अपने आपको गरीब, आदिवासी और युवाओं की हितैषी बताने का ढोंग कर रहे हैं.
नई नीति में भ्रष्टाचार और बंदरबांट की संभावना होगी खत्म
झामुमो नेता विनोद पांडेय ने बताया कि पेसा कानून लागू करने और ग्राम सभा को अधिकार देने के प्रति, हेमंत सरकार की प्रतिबद्धता भी अटूट है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पारदर्शिता और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी समान रूप से जरूरी है. नई नीति में समूह आधारित नीलामी से भ्रष्टाचार और बंदरबांट की संभावना खत्म होगी और झारखंड का राजस्व बढ़ेगा, जिससे गांवों के विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर खर्च हो सकेगा.
बीजेपी सरकार में पनपे थे दलाल और माफिया
उन्होंने आगे बताया कि बीजेपी नेताओं को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पिछली सरकारों के समय बालू घाटों से होने वाली अवैध कमाई ने ही दलालों और माफियाओं को पनपने का मौका दिया था. हेमंत सरकार ने ऐसी प्रवृत्तियों पर लगाम कसने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं. बाबूलाल मरांडी जैसे नेता के द्वारा आईएएस अधिकारियों का नाम घसीटना उनकी हताशा को साफ साफ दिखाता है.
हर वर्ग के हित में काम कर रही है हेमंत सरकार: झामुमो
वहीं इस मामले में झामुमो ने साफ किया है कि राज्य सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है और बालू घाटों के अधिकार ग्राम सभा के साथ-साथ राज्य के कानूनी ढांचे के तहत ही निर्धारित होंगे. बाबूलाल मरांडी निराधार आरोपों के बजाय राज्य के विकास में रचनात्मक सुझाव दें तो उसका स्वागत सरकार और झामुमो करेगा.
