ETV Bharat / state

बालू घाटों के नियमावली पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, झामुमो और कांग्रेस बोली- वे हताश हो गए हैं ये साफ दिख रहा है

बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 12, 2025 at 8:56 PM IST 10 Min Read