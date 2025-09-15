ETV Bharat / state

कुड़मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मुद्दा, दुविधा में झामुमो और कांग्रेस, बताया बीजेपी की चाल

कुड़मी को एसटी में शामिल करने की मांग पर झामुमो और कांग्रेस असमंजस में हैं. झामुमो इसे बीजेपी की चाल बता रहा है.

ST status for Kudmi
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
रांची: कुड़मी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है, आदिवासी समुदाय ने कुड़मियों की इन मांगों का विरोध भी शुरू कर दिया है. ऐसे में ईटीवी भारत ने कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने या न करने के मुद्दे पर राज्य की दो महत्वपूर्ण सत्ताधारी पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का रुख जानने की कोशिश की.

झारखंड की राजनीति से लेकर जमीनी स्तर तक को प्रभावित करने वाले इस ज्वलंत मुद्दे पर जेएमएम और कांग्रेस असमंजस में नजर आ रहे हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कुड़मियों को आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग को बीजेपी की चाल बताया है. उन्होंने कहा कि जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र में भी कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का कोई वादा नहीं किया गया था.

झामुमो, कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

मनोज पांडे ने कहा कि हम राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करना चाहते हैं, इसे विधानसभा से पारित भी किया जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती. उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा की चाल समाज में संघर्ष लाना है, वह राज्य को मणिपुर बनाना चाहती है.

वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी के रुख पर कांग्रेस की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में चर्चा होगी. कार्यसमिति की बैठक कब होगी, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता की घबराहट इस कदर थी कि वे कहने लगे कि इस मुद्दे की जानकारी अभी आपसे मिली है और तुरंत कार्यसमिति की बैठक घोषित कर दी जाए क्या?

