चौधरी देवीलाल की जयंती पर 72 मूर्तियां स्थापित करेगी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला बोले- सभी जिलाध्यक्षों की भी करेंगे घोषणा
जेजेपी की सिरसा में बैठक में चौधरी देवीलाल की जयंती के आयोजन को लेकर चर्चा हुई.
Published : September 16, 2025 at 6:07 PM IST
सिरसा: जननायक जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आज सिरसा के वन लाइफ क्लब में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने की. इस अवसर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा सहित प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष सैल प्रभारी एवं सैल अध्यक्ष उपस्थित रहे. बैठक में पार्टी संगठन विस्तार और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
"चौधरी देवीलाल की 72 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी"
जयंती के उपलक्ष में 25 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही 23 सितंबर तक प्रदेश में चौधरी देवीलाल की 72 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, जिनमें सिरसा में सबसे अधिक 15, हिसार और रोहतक में 8 मूर्तियां शामिल हैं. क्षतिग्रस्त पुरानी मूर्तियों की मरम्मत भी करवाई जाएगी.
"सभी 22 जिलों में प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों की घोषणा करेंगे"
मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन साथियों ने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया और उनकी विचारधारा को जीवित रखा, उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा. 18 से 23 अगस्त तक सभी 22 जिलों में प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी, जिनके नाम आज की बैठक में फाइनल कर लिए गए हैं. हलका स्तर पर भी संगठनात्मक नियुक्तियां जल्द घोषित होंगी.
"21,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देना चाहिए"
दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं. उन्होंने पंजाब सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि वहां किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा सरकार को इससे आगे बढ़कर 21,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देना चाहिए.
"जींद में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई"
उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी स्वयं मानते हैं कि हर दिन औसतन 5 हत्याएं हो रही हैं, और कई जिलों खासकर जींद में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है. इनेलो द्वारा रोहतक में आयोजित ताऊ देवीलाल जयंती समारोह को लेकर पूछे गए सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर कोई ताऊ देवीलाल को याद करता है और उन्होंने इनेलो को शुभकामनाएं दीं.
"SIR मुद्दे पर जेजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों को दिए निर्देश"
इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIR को लेकर दिए गए निर्णय के बाद जेजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि अगले 5 दिनों में बूथ लेवल एजेंट्स की संख्या बढ़ाकर सूची जिला चुनाव आयोग को सौंपें. इसका उद्देश्य यह है कि SIR प्रक्रिया शुरू होने पर बूथ स्तर पर सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखी जा सके और बिहार जैसी वोट चोरी की घटनाओं से बचा जा सके.
"5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य"
पार्टी ने आगामी समय में 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है. पूर्व डिप्टी सीएम ने इस अवसर पर संगठन विस्तार के बारे में कहा कि इस सिलसिले में सभी जिलाध्यक्षों से चर्चा कर सभी 22 जिलों के प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों के नाम तय कर लिए गए और जिलाध्यक्षों द्वारा 18 से 23 सितंबर तक घोषणा की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसी तरह हलका स्तर पर भी संगठन की नई नियुक्तियों की घोषणा जिला अध्यक्षों द्वारा कर ली जाएगी.
"9 दिसंबर को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा पार्टी का स्थापना दिवस"
पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान बताया कि आगामी 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस मनाने को लेकर भी पार्टी पूरी संजीदा है और इसे पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा. इससे पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला पूरे अक्टूबर माह प्रदेशभर में जेजेपी के स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेशवासियों को आमंत्रित करेंगे. पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिला वाइज पांच लाख नए सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, उनमें से जींद, रोहतक व दादरी ने शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है. शेष जिलों में भी 85 प्रतिशत तक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है जो आगामी एक सप्ताह में शत प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा.
"जिला स्तर पर बूथ लेवल एजेंट बनाए जाएंगे"
उन्होंने बाढ़ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा सरकार इस पर गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा को भी आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर पंजाब से अधिक राशि प्रदान की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आगामी मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण को देखते हुए जिला स्तर पर बूथ लेवल एजेंट बनाए जाएंगे, ताकि वे बूथ लेवल अधिकारियों की मदद भी कर सके और पात्र मतदाताओं के वोटों को भी सुरक्षित कर सके.
