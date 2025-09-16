ETV Bharat / state

चौधरी देवीलाल की जयंती पर 72 मूर्तियां स्थापित करेगी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला बोले- सभी जिलाध्यक्षों की भी करेंगे घोषणा

सिरसा में जेजेपी की बैठक ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 16, 2025 at 6:07 PM IST 5 Min Read