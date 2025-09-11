आत्मसमर्पण करने के बाद भी जेजेएमपी में सक्रिय था हार्डकोर उग्रवादी, पुलिस ने धर दबोचा
लोहरदगा में एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है.
Published : September 11, 2025 at 2:59 PM IST
लोहरदगा: जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में लोहरदगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. लोहरदगा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में जेजेएमपी के कुख्यात नक्सली कलेश्वर खेरवार को गिरफ्तार किया गया है.
जेजेएमपी का है हार्डकोर उग्रवादी
लंबे समय से अपराध की राह पर चल रहे नक्सली ने पहले पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और फिर कुछ दिनों बाद नक्सली संगठन जेजेएमपी में शामिल हो गया. साल 2017 में आत्मसमर्पण करने के बाद भी वह भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली के रूप में सक्रिय रहा था. इसी साल जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें यह शामिल था.
दरअसल, पेशरार थाना कांड संख्या 04/2025 के मामले में यह कार्रवाई की गई है. जून 2025 में पुलिस और जेजेएमपी के साथ हुई मुठभेड़ के बाद से कलेश्वर फरार चल रहा था. गुप्त सूचना पर पुलिस ने कलेश्वर को उसके घर सदर थाना क्षेत्र के ब्रह्मण्डीहा से धर दबोचा. यह नक्सली पहले भाकपा माओवादी संगठन में सक्रिय था. इसने वर्ष 2017 में आत्मसमर्पण भी कर दिया था. लेकिन बाद में फिर से जेजेएमपी संगठन से जुड़ गया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक स्मार्टफोन, चार सिम कार्ड, एक डायरी और संगठन का पर्चा बरामद किया है.
एसडीपीओ वेदांत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली से संगठन के अन्य सदस्यों की जानकारी मिली है. आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है. फिलहाल कलेश्वर खेरवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पुलिस को काफी लंबे समय से उसकी तलाश थी.
