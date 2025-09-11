ETV Bharat / state

आत्मसमर्पण करने के बाद भी जेजेएमपी में सक्रिय था हार्डकोर उग्रवादी, पुलिस ने धर दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में हार्डकोर नक्सली ( ETV BHARAT )

Published : September 11, 2025 at 2:59 PM IST