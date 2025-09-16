ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat (File) )

September 16, 2025

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन से जुड़े करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में ईडी सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. जमानत याचिका में पूर्व मंत्री महेश जोशी के वकील विवेक जैन ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उन्हें फंसाया गया है. प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है. याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया. इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले उसे गत अप्रैल माह में गिरफ्तार कर लिया गया. इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं हैं और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है. इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेन-देन बता रही है. यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है. वहीं, इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है. मामले में आरोप पत्र भी पेश हो चुके हैं. इसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. पढे़ं. पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज