ETV Bharat / state

बेटे की लंबी आयु के लिए मां रखेंगी निर्जला जीवित्पुत्रिका व्रत, जानें क्या है पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

जितिया पर्व ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 7, 2025 at 2:50 PM IST 3 Min Read