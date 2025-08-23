सागर : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अब मूंग खरीदी को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है. जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर अन्नदाता किसान अपनी फसल बेचने सरकारी खरीद केंद्रों पर हफ्तों भारी गर्मी और बरसात में इंतजार करता है और उसकी फसल नहीं बिक पाती. इसके बाद वो मजबूर होकर औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेच देता है. और तो और इन्ही खरीद केंद्रों पर व्यापारियों और दलालों द्वारा मूंग खरीद ली जाती है. पटवारी ने कहा कि इसी वजह से संभावित उत्पादन से 54 हजार क्विंटल ज्यादा मूंग खरीदी गई है.

पटवारी ने मोहन यादव को लिखा पत्र

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सागर में मूंग के संभावित उत्पादन से 54 हजार से ज्यादा क्विटंल मूंग खरीदी गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया और सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे डाली कि मामले की न्यायिक जांच कराई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी.

क्या है मूंग खरीदी का मामला?

दरअसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि सागर जिले में 47 हजार 744 हैक्टेयर में मूंग बोयी गई थी. कुल संभावित उत्पादन 3 लाख 72 हजार 403 क्विटंल हुआ. लेकिन मंडी का कहना है कि समर्थन मूल्य (MSP) पर 4 लाख 26 हजार 998 क्विटंल की खरीदी हो गई. इस तरह 54 हजार 595 क्विटंल मूंग हवा में पैदा हो गई.

MSP खरीदी बने पार्दर्शी, धोखाधड़ी की जांच हो

उन्होंने कहा है कि ये घोटाला नहीं, बल्कि सरकारी धोखाधड़ी है. उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मांग की है कि मूंग खरीदी की न्यायिक जांच हो, घोटाले में लिप्त खरीदी केंद्र प्रभारी, अधिकारियों और व्यापारियों की गिरफ्तारी हो. जिम्मेदार मंत्री, शीर्ष अधिकारियों की जबाबदेही तय की जाए. किसानों को प्रतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए और समर्थन मूल्य खरीदी को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए.

आंदोलन की चेतावनी

पत्र के अंत में जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से कहा, '' ये मुद्दा केवल एक जिले का नहीं, बल्कि आपके शासन के भ्रष्टाचार की सड़ी गली जड़ों का आइऩा है. अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस 'मोहन का मिशन, सिर्फ कमीशन' जैसे आंदोलन के साथ सड़क पर उतरेगी. आपकी सरकार को किसानों की चौपाल पर जबाब देने मजबूर करेगी.''