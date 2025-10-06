ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी, बोले-'जरूरत के वक्त हाथी को गन्ना खिला रहे थे CM'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे छिंदवाड़ा, 14 बच्चों की मौत को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग.

JITU PATWARI VISIT CHHINDWARA
छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी (MP Congress X Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: जहरीले कप सिरप से छिंदवाड़ा में हुई 14 बच्चों की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है. मध्य प्रदेश से लेकर देशभर में यह मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है. मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए कफ सिरप को बैन कर दिया है और डॉक्टर पर केस दर्ज किया गया है. वहीं सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला.

सरकार के चेहरे पर लगी कालिख पहुंचने आ रहे हैं मोहन

जीतू पटवारी छिंदवाड़ा के परासिया पहुंचे. जहां सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है. यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की. जीतू पटवारी ने परिजनों से मिलने के बाद कहा कि "जिन माताओं की गोद सूनी हुई है. उनका दर्द मोहन यादव को अब जाकर याद आ रहा है. जब पहली मौत हुई थी और दावों पर सवाल उठ रहे थे, उस दौरान ही अगर इस पर प्रतिबंध लग जाता और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो जाती, तो शायद आज बच्चों को बचाया जा सकता था. उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को इस्तीफा सौंप देना चाहिए."

छिंदवाड़ा पहुंचे जीतू पटवारी (ETV Bharat)

इधर बच्चे तड़प रहे थे, मोहन यादव पथ संचलन में व्यस्त थे

एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि "जब छिंदवाड़ा में सरकार की जरूरत थी. उस समय डॉ. मोहन यादव पूजा-पाठ और पथ संचलन में व्यस्त थे. अगर उस समय ही सरकार छिंदवाड़ा में ध्यान देती तो कई बच्चों की जान बचाई जा सकती थी. अब मुख्यमंत्री यहां पर सरकार के मुंह पर लगी कालिख पोछने के लिए आ रहे हैं."

CHHINDWARA 14 CHILDREN DIED
पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी (ETV Bharat)

परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, जिम्मेदारों को सस्पेंड करो

साथ ही उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देकर पल्ला झाड़ लिया है. अगर सच में भी इन परिवारों की मदद करना चाहते हैं, तो एक करोड़ रुपए प्रत्येक परिवार को मुआवजा दें. साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्हें सस्पेंड करते हुए कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए.

Last Updated : October 6, 2025 at 1:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHINDWARA 14 CHILDREN DIEDPARASIA CHILDREN KIDNEY INFECTIONJITU PATWARI TARGET MP GOVERNMENTCHILDREN COUGH SYRUP CHILD DIEDJITU PATWARI VISIT CHHINDWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.