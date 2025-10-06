ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी, बोले-'जरूरत के वक्त हाथी को गन्ना खिला रहे थे CM'

छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी ( MP Congress X Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 6, 2025 at 1:39 PM IST | Updated : October 6, 2025 at 1:57 PM IST 2 Min Read

छिंदवाड़ा: जहरीले कप सिरप से छिंदवाड़ा में हुई 14 बच्चों की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है. मध्य प्रदेश से लेकर देशभर में यह मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है. मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए कफ सिरप को बैन कर दिया है और डॉक्टर पर केस दर्ज किया गया है. वहीं सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. सरकार के चेहरे पर लगी कालिख पहुंचने आ रहे हैं मोहन जीतू पटवारी छिंदवाड़ा के परासिया पहुंचे. जहां सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है. यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की. जीतू पटवारी ने परिजनों से मिलने के बाद कहा कि "जिन माताओं की गोद सूनी हुई है. उनका दर्द मोहन यादव को अब जाकर याद आ रहा है. जब पहली मौत हुई थी और दावों पर सवाल उठ रहे थे, उस दौरान ही अगर इस पर प्रतिबंध लग जाता और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो जाती, तो शायद आज बच्चों को बचाया जा सकता था. उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को इस्तीफा सौंप देना चाहिए." छिंदवाड़ा पहुंचे जीतू पटवारी (ETV Bharat)

Last Updated : October 6, 2025 at 1:57 PM IST