रीवा के ढाबे पर जीतू पटवारी ने सेंकी रोटियां, लोग बोले-राजनीतिक नहीं रियल वाली रोटी
रीवा में एक ढाबे पर रोटियां सेंकते नजर आए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोगों ने की तारीफ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 2:10 PM IST
रीवा: मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीति बेहद गरमाई हुई है. सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं. आरोप प्रत्यारोप के दौर में कुछ ऐसी घटनाएं और नेताओं की बयानबाजी निकल कर सामने आ जाती हैं, जिसे सुनकर सियासी गलियारों का पारा और बढ़ हो जाता है. तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं, जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता. ऐसी ही एक तस्वीर रीवा जिले के चाकघाट बॉर्डर से सामने आई है. जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक ढाबे पर गरमा-गरम तंदूरी रोटी सेंकते नजर आए.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का अलग अंदाज
दरअसल, बीते 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. पंडित श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती थी. इस मौके पर रीवा के पुलिस लाइन चौराहे पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाना था. प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे. वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के चाकघाट बॉर्डर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया.
जीतू पटवारी ने ढाबे पर सेंकी गरमा गरम रोंटियां
इस बीच कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसका वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. चाकघाट बॉर्डर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अचानक कार्यकर्ताओं के साथ एक ढाबे पर जा पहुंचे और तंदूर पर गरमा गरम रोटियां सेंकने लगे. जीतू पटवारी को ऐसा करता देख कार्यकर्ता भी जमकर झूमे.
लोगों बोले- राजनीतिक नहीं रियल में सेंकी रोटियां
इस नजारे को कार्यकर्ताओ ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. जो अब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को देखकर लोग अब यह भी कह रहे हैं कि नेताओं को अक्सर राजीनीतिक रोटियां ही सेंकते देखा गया है, मगर पहली बार किसी नेता ने राजनितिक नहीं रियल में रोटियां सेंकी हैं.
सामाजिक समरसता और विकास के लिए लड़ी लड़ाई
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. पंडित श्रीनिवास तिवारी को लेकर जीतू पटवारी ने कहा " एक ऐसा व्यक्तित्व, जिसने विंध्य में सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और विकास के लिए लड़ाई लड़ी. उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति इतनी मजबूत थी, कि वे किसी भी परिस्थति में डिगे नहीं. पंडित श्रीनिवास तिवारी ने हमेशा पीड़ित, किासनों और दलितों के लिए आवाज उठाई. कांग्रेस उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा."