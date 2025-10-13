ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा के जितेंद्र वेक और रायपुर की वेदिका ने घुड़सवारी में प्रदेश का नाम किया रोशन

दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी के छात्र जितेंद्र वेक और रायपुर की छात्रा वेदिका ने घुड़सवारी में प्रदेश का नाम रोशन किया है.

glory to state in horse riding
जितेंद्र वेक और वेदिका शरण ने घुड़सवारी में लहराया परचम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : रायपुर के ब्रेगो और हेक्टर इक्वेस्ट्रियन क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के युवा घुड़सवार जितेंद्र वेक और वेदिका शरण ने प्रदेश का नाम रोशन किया है. प्रतिष्ठित FEI चिल्ड्रन्स क्लासिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दोनों ने शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल की है. रायपुर की वेदिका शरण ने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया. वहीं दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी के छात्र जितेंद्र वेक ने विश्व के शीर्ष 90 घुड़सवारों में अपनी जगह बनाई. राज्य का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले छात्रों को डिप्टी सीएम अरुण साव ने सम्मानित किया.

घुड़सवारों की उज्जवल भविष्य की कामना : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों में असीम संभावनाएं हैं.यहां के खिलाड़ी ना केवल राज्य बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. ये सफलता केवल खेल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा से उभरती आशा और सकारात्मक परिवर्तन है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवा घुड़सवारों की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी.

glory to state in horse riding
रायपुर की छात्रा वेदिका शरण (Etv Bharat)

कैसे मिला प्रशिक्षण : दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने ब्रेगो और हेक्टर इक्वेस्ट्रियन मैनेजमेंट कंपनी के सहयोग से वंचित और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए घुड़सवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जो न केवल खेल का अवसर देता है बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और दिशा भी प्रदान करता है. वैचारिक उग्रवाद से जूझ रहे क्षेत्रों में खेल एक मजबूत सामाजिक ढाल बनकर उभरा है.

glory to state in horse riding
जितेंद्र वेक और वेदिका शरण ने घुड़सवारी में लहराया परचम (Etv Bharat)

घुड़सवारी जैसे खेल युवाओं में शारीरिक और मानसिक संतुलन, नेतृत्व क्षमता और टीमवर्क विकसित करते हैं. यह पहल युवाओं को विनाशकारी रास्तों से हटाकर एक सम्मानजनक, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित कर रही है. FEI चिल्ड्रन्स क्लासिक्स में विश्वभर के 10,000 से अधिक घुड़सवारों के बीच दंतेवाड़ा के इन युवा खिलाड़ी की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, अवसर और विश्वास मिलने पर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सफलता की कहानी लिखी जा सकती है. यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. साथ ही साथ संघर्षरत क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है.

चुनौती के बीच मिली सफलता : रायपुर की वेदिका शरण ने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15वां स्थान हासिल किया, वहीं दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी के छात्र जितेंद्र वेक ने विश्व के शीर्ष 90 घुड़सवारों में स्थान बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया. ये उपलब्धियां उस क्षेत्र से आई हैं, जहां बच्चों को उग्रवाद के खतरे के बीच अपने भविष्य की राह बनानी पड़ती है.

नक्सलवाद को छोड़ विकास की राह पर चलने को तैयार बस्तर: विजय शर्मा

खाट के सहारे बची महिला की जान, 4 किलोमीटर पैदल चल ग्रामीणों ने एंबुलेंस तक पहुंचाया

बंदूक वाले हाथों में लगी मेहंदी, थाने में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े की शादी, गांव बना गवाह

For All Latest Updates

TAGGED:

JITENDRA WAKE OF DANTEWADAVEDIKA OF RAIPURहेक्टर इक्वेस्ट्रियन क्लबजितेंद्र वेकGLORY TO STATE IN HORSE RIDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.