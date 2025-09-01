भागलपुर: जन समर्थन सभा को संबोधित करने रविवार को भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी व तेजस्वी यादव मानसिक दिवालिया हो गए हैं. वहीं बिहार NDA का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या नहीं, इसपर मांझी ने साफ-साफ कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा कि ये अलग बात है. अभी सीएम का चेहरा हमारे लिए नीतीश कुमार हैं. मांझी के बयान से एक बार फिर सियासी खलबली मच गई है.

'राहुल-तेजस्वी पगला गए हैं'- मांझी: जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को कांग्रेस के मंच से अपशब्द कहने के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहारी संयमित हैं, यहां गाली-गलौज और हिंसा की बात नहीं चलती, जो इस तरह की बात करते हैं उसको जनता जवाब देगी. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को दिन में तारे दिख रहे हैं. कह रहे हैं कि वाेट की चोरी हो रही है, जबकि चुनाव आयोग सतत प्रक्रिया के तहत कार्य कर रही है.

जीतन राम मांझी का बयान (ETV Bharat)

"मतदाता सूची में 20 लाख मरे हुए लोगों का नाम है. 20 लाख लोगों का अता-पता नहीं है. चार से पांच लाख लोगों का दूसरे जगह नाम हैं. इनका वोट लेकर वो जीतते हैं, अगर किसी का नाम नहीं है तो वो जुड़वा सकते हैं."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

लालू पर मांझी का हमला: मांझी ने कहा कि बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. विशेष पैकेज मिला है, पीएम मोदी जैसा कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है. उन्होंने ने कहा कि लालू यादव के सीएम कार्यकाल में पहले किडनैप होता था, फिर लालू यादव अपराधी और पीड़ित को बैठाकर फिरौती की राशि दिलवाते थे. कहते थे कुछ लेकर छोड़ दो.

कितनी सीटों पर 'हम' लड़ेगी चुनाव: केंद्रीय मंत्री ने दशरथ मांझी का घर बनने पर कहा कि बिहार सरकार ने घर बनाकर दिया है. राहुल गांधी प्लास्टर करवाकर बस ढोंग कर रहे हैं. आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे. हमलोग 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं, लेकिन एनडीए तय करेगी कितनी सीट मिलेगी.

मांझी की सभा में उपस्थित लोग (ETV Bharat)

टैरिफ पर क्या बोले जीतन राम मांझी: उन्होंने आगे कहा कि भारत न किसी के आगे झुका है और नहीं कभी झुकेगा. अमेरिका के टैरिफ पर मंत्री ने कहा कि जब पोखरण में परीक्षण हुआ तो अधिकांश देश विरोध में थे.फिर भी भारत चुनौतियों का सामने करते हुए आगे बढ़ा. बाजार पर टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है. वहां के कोर्ट ने भी टैरिफ पर रोक लगा दी है.

पटना और गया में खुलेगा सेंटर: उन्होंने कहा कि सूबे में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार तत्पर है. यहां में पहले कोई टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था. अब पटना व गया में सेंटर खुलेगा. भागलपुर में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा तीसरा टेक्नालाजी सेंटर खोला जाएगा, इसके साथ एक्सटेंशन सेंटर भी खुलेगा. जिससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, टेक्नालाजी सेंटर में उद्योग को नई तकनीक के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होगी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भागलपुर में कि नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, एमएसएमई और खादी ग्राम उद्योग आयोग का प्रमंडल स्तरीय कैंप कार्यालय भी खोला जाएगा. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन कार्यालय से 10 करोड़ रुपये से नीचे का उद्योग लगाने वालों को तकनीकी व वित्तीय सहायता दिया जाएगा.

जन समर्थन सभा में मांझी (ETV Bharat)

"रेशम उद्योग के विकास को लेकर सिल्क कलस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे बुनकरों को सुविधा मिल सके. इससे सिल्क उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. अभी बुनकरों को दो अलग वर्ग में लाभ मिल रहा है, लेकिन उद्योग लगाने में समान रूप से लाभान्वित किया जाएगा. खादी ग्रामोद्योग आयोग का लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पटना से कोई अधिकारी यहां नहीं आते."-जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

'लड़कियों को MA तक की मुफ्त शिक्षा': उन्होंने नोडल पदाधिकारी को फाेन कर फटकार लगाते हुए भागलपुर में कैंप लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारी के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. जीतन राम मांझी ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) की ओर से टाउन हाल में आयोजित "जन समर्थन सभा" को भी संबोधित किया. कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में यदि उनकी पार्टी के 20 विधायक जीतकर आते हैं, तो राज्य में लड़कियों को एमए तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.

CM नीतीश पर मांझी का आरोप: महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा भी मुफ्त दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें. उन्होंने कहा कि जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जनहित के कई बड़े काम करने के संकल्प लिए थे. लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अड़चन डाल कर उन्हें वे काम नहीं करने दिए.

यदि पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलेगी तो उनकी पार्टी महिलाओं को गरीबों की सूची में रखकर उनके लिए विशेष योजनाएं लाएगी. महिलाएं शिक्षित और हुनरमंद होंगी, तो समाज और राज्य से गरीबी दूर होगी.मांझी ने कहा कि अगर महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव पूर्व में ही मान लिया गया होता, तो आज बिहार की 75 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित होतीं.

'आवास योजना के नाम पर करोड़ों खर्च': वहीं, उन्होंने इस बात के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना भी की कि उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के प्रयास किए. मांझी ने दलितों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है. आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन इससे वंचित लोगों के सही ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है.

'भूमिहीन परिवारों को जमीन बांट दे सरकार तो..': उन्होंने कहा कि उनकी योजना गरीबों के लिए पांच लाख से कम लागत में दो कमरे, एक किचन, एक बाथरूम और पशुओं के लिए जगह से युक्त मकान बनाने की है. पैसे की कमी नहीं है, अगर सरकार यह मॉडल अपना ले, तो उससे गरीबों और दलितों को काफी फायदा होगा. मांझी ने बताया कि सरकार के पास लगभग 16–17 लाख एकड़ जमीन है और करीब 13 लाख भूमिहीन परिवार हैं. अगर सरकार यह जमीन उन्हें बांट दे, तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है.

