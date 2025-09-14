ETV Bharat / state

नहीं मिली 20 सीटें तो अकेले लड़ेंगे 100 सीटों पर चुनाव, जीतन राम मांझी ने सहयोगी दलों को दिखाईं आंखें

गया में जीतन राम मांझी ने कहा एनडीए में 15-20 सीटें नहीं मिलीं तो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. पढ़ें पूरी खबर

जीतन राम मांझी
जीतन राम मांझी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 5:26 PM IST

गया: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पटना में बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देकर राजनीति में भूचाल ला दिया है.

'15 से 20 सीटें पर लड़ेंगे चुनाव': केंद्रीय मंत्री और हम के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि अगर एनडीए में उनकी पार्टी को 15 से 20 सीटें नहीं मिलीं, तो वे अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं. मांझी को अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर गहरा डर सता रहा है.

गया में जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

एनडीए में दरार के संकेत: मांझी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एनडीए में दरार की चर्चा तेज कर दी है. एनडीए के घटक दलों को खुली चुनौती देते हुए मांझी ने साफ कहा कि वे सहयोगी दल हैं, लेकिन सहयोगी के रूप में पूरा सम्मान मिलने की जरूरत है. यदि सीट बंटवारे में उनकी मांग नहीं मानी गई तो गठबंधन टूटने की आशंका भी बढ़ गई है.

मांझी की मांग का राजनीतिक महत्व: मांझी ने जोर देते हुए कहा कि उनकी मांग जायज है क्योंकि पार्टी को विधानसभा में मान्यता के लिए कम से कम 8 सीटें जीतनी होंगी या कुल वोट प्रतिशत 6 प्रतिशत तक पहुंचाना होगा. 15 से 20 सीटों की यह मांग पार्टी को मजबूती देने के लिए जरूरी है, ताकि अगली विधानसभा में पार्टी की स्थिति मजबूत रहे.

जीतन राम मांझी
जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

"अगर गठबंधन में सम्मान नहीं मिला तो वे बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे. पार्टी को 15 से 20 सीटें मिलनी चाहिए ताकि कम से कम 8 सीटें जीत कर विधानसभा में मान्यता हासिल की जा सके. यदि यह संभव नहीं हुआ तो वे स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं." -जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय संरक्षक, हम

जीतन राम मांझी
जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

100 सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प: मांझी ने स्पष्ट किया कि यदि एनडीए में उचित सम्मान नहीं मिला तो उनकी पार्टी 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प रखती है. यह बयान गठबंधन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे एनडीए की एकजुटता कमजोर हो सकती है. मांझी ने अपने राजनीतिक प्रभाव का भी जोर देकर हवाला दिया कि उनके पास मजबूत वोट बैंक है, जो एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है.

पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले मांझी: आज मांझी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारी में कोई कमी न छोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाना है और हर हाल में चुनाव मैदान में दमदार प्रदर्शन करना है। मांझी का यह कदम पार्टी के अंदर जोश और ऊर्जा भरने वाला माना जा रहा है.

नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी
नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

सीट बंटवारे को लेकर टकराव: राजनीतिक विशेषज्ञ इसे एनडीए में छिपी दरारों और सीट बंटवारे को लेकर गंभीर टकराव का संकेत मान रहे हैं. मांझी की मांग और उनकी रणनीति से बिहार की आगामी राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है. यह बयान आगामी चुनाव में गठबंधन की दिशा तय कर सकता है.

केंद्रीय मंत्री और हम के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी
केंद्रीय मंत्री और हम के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

मांझी ने जताई अपनी ताकत का भरोसा: मांझी ने जोर देकर कहा कि हर क्षेत्र में उनके समर्थक बिना किसी आर्थिक प्रलोभन के उनके साथ खड़े हैं. उनका दावा है कि पार्टी की ताकत एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि वे अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करके पार्टी को सफल बनाएंगे.

