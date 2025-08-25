गया: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपने प्रदेश महासचिव लक्ष्मण मांझी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. उनको सभी पदों से हटाने के साथ-साथ प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर दिया है. उन पर पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

लक्ष्मण मांझी हम पार्टी से निष्कासित: हम पार्टी की ओर से उनके निष्कासन का पत्र भी जारी कर दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि उन्हें प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से हटाया जाता है. उन पर अनुशासनहीनता का आरोप था. पार्टी की छवि धूमिल करने और सोशल मीडिया पर पार्टी हित विरोधी पोस्ट और अन्य गतिविधियों को लेकर उनसे 13 अगस्त 2025 तक स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया. जिसके बाद उन्हें पार्टी से हटा दिया गया है.

लक्ष्मण मांझी हम पार्टी से निष्कासित (ETV Bharat)

स्पष्टीकरण नहीं देने पर हुआ एक्शन: बिहार प्रदेश संगठन प्रभारी सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश रंजन की ओर से इस बाबत चिट्ठी जारी की गई है. जारी किए गए लेटर में कहा गया है कि इनसे पत्रांक 31 दिनांक 13 अगस्त 2025 तक स्पष्टीकरण मांगा गया था ताकि उनके खिलाफ जो अनुशासनहीनता के आरोप आए हैं, उस संबंध में सही जानकारी मिल सके लेकिन इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया. इसके बाद उन्हें प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है.

हम पार्टी ने लक्ष्मण मांझी को निकाला (ETV Bharat)

क्या बोले संगठन प्रभारी?: इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन प्रभारी राजेश रंजन के कहा कि लक्ष्मण मांझी ने जिस तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, वह बताता है कि उनके खिलाफ जो आरोप सामने आए थे, वह सही थे. अब वे पार्टी में किसी पद पर या प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं.

क्या है आरोप?: पार्टी नेताओं के मुताबिक लक्ष्मण मांझी पार्टी में रहकर विवादित पोस्ट कर रहे थे. सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी पार्टी विरोधी थी. हम पार्टी के आलाकमान का कोई आदेश नहीं मान रहे थे. वहीं लगातार अनुशासनहीनता जारी थी और पार्टी की नीतियों के साथ में जाकर विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे.

हम प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के साथ लक्ष्मण मांझी (ETV Bharat)

"हम पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से प्रदेश महासचिव लक्ष्मण मांझी को पदमुक्त कर दिया गया है. उनसे अनुशासनहीनता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था. किंतु उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. स्पष्टीकरण की तिथि के बाद भी वह कोई जवाब नहीं दे रहे थे और पार्टी की नीतियों के खिलाफ लगातार कार्य कर रहे थे, जिसे लेकर उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से हटा दिया गया है."- राजेश रंजन, प्रदेश संगठन प्रभारी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर)

