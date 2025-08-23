गया: नवादा जिले के राजद के दो विधायकों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उतर आए हैं. मांझी ने उन्हें पार्टी विरोधी नहीं बल्कि सरकारी दायित्व को निभाने वाले जनप्रतिनिधि बताया है. दरअसल शुक्रवार यानी कि 22 अगस्त को पीएम की सभा के दौरान आरजेडी के दो विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर बीजेपी के मंच पर नजर आए थे. इसके बाद से बिहार का सियासी पारा हाई है.

RJD के दो विधायकों को लेकर क्या बोले मांझी: प्रधानमंत्री के मंच पर आरजेडी के दोनों विधायकों (विभा देवी और प्रकाश वीर) के पहुंचने पर हो रही अटकलें और बयानबाजियों के बीच इसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी कूद पड़े हैं. मांझी ने दोनों विधायकों के समर्थन में गया जी में ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह किसी पार्टी का मंच नहीं था. दोनों विधायकों को एनडीए में शामिल होने के रूप में देखना गलत है.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल (22 अगस्त) बोधगया में सभा हुई थी, यह कोई पार्टी या गठबंधन की सभा नहीं थी, बल्कि यह केंद्र और बिहार सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम था. इसमें हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है. मंच पर किसी पार्टी का चुनाव चिह्न या झंडा बैनर नहीं था. इस सरकारी कार्यक्रम में सभी दल और गठबंधन के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

जीतन राम मांझी का बड़ा बयान (ETV Bharat)

'सभी को दिया गया था आमंत्रण': उन्होंने दावा किया कि मंच पर जहानाबाद सांसद डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव और औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा की भी कुर्सी लगी हुई थी. उनकी कुर्सियों पर नेम प्लेट भी लगाए गए थे. ऐसे में कोई आया तो वह पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था, ना की किसी दल में शामिल होने के लिए. इसलिए दोनों विधायक को यह कहना कि वह पार्टी विरोध में आए थे, उचित नहीं होगा. बल्कि वह अपना दायित्व निभाने पहुंचे थे.

'एनडीए में होंगे शामिल तो बुरा क्या है?': हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर वह दोनों विधायक एनडीए की किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसमें बुरा क्या है. यदि दोनों विधायक महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो वह उनका स्वागत करेंगे. दोनों विधायक अगर राजद छोड़कर एनडीए में आते हैं तो मैं मानता हूं कि वह गलत रास्ते से सही रास्ते पर आए हैं. वह विकास चाहते हैं और विकास के लिए एनडीए के साथ जुड़ना ही सही रास्ता होगा.

'दोनों विधायकों का करेंगे स्वागत'- मांझी: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मंच पर कई केंद्रीय और राज्य मंत्री समेत बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री एनडीए के विधायक और सांसद समेत एनडीए गठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन इन नेताओं के बीच में महागठबंधन के दो विधायक भी मंच पर बैठे थे. दोनों विधायक नवादा जिले के राजद से विधायक हैं. इनमें एक पूर्व मंत्री राजबल्लभ की पत्नी सह नवादा की विधायक विभा देवी और दूसरे राजद के विधायक प्रकाश वीर थे.

मंच पर प्रकाश वीर (ETV Bharat)

'राहुल तेजस्वी से हताश': केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर पुनरीक्षण को लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं ,तो दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी से हताश और निराश होकर उनके विधायक पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. एनडीए परिवार में वो आ रहे हैं. इसलिए हम लोग समझते हैं कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, वह कोई मुद्दा नहीं है. इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग की यह स्वतंत्र प्रक्रिया है.

JDU में शामिल होने की अटकलें: बता दें कि आरजेडी के दोनों विधायकों के प्रधानमंत्री के मंच पर दिखने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है. माना यह जा रहा है कि दोनों विधायक राजद छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे. हालांकि अभी तक दोनों विधायकों की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वह एनडीए में किस पार्टी में शामिल होंगे? लेकिन एनडीए घटक दलों में जदयू के नेताओं का कहना है कि दोनों जेडीयू में ही शामिल होंगे.

प्रधानमंत्री ने कर दिया स्पष्ट: जीतन राम मांझी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हम दूसरे देश के रहने वालों को जो भारत का नागरिक नहीं है, उसको नागरिकता नहीं देंगे. वह हमारा भाग्य तय नहीं करेगा. वह हमारे बेटी बेटों की नौकरी नहीं छिनेगा. इसलिए जितना वो लोग (विपक्ष) हल्ला करना चाहें कर लें. यह बहुत ही स्पष्ट है कि जो मर गया है उसका नाम वोटर लिस्ट में कैसे हो सकता है. अभी आपने सुना होगा कि दो पाकिस्तानी महिलाओं का नाम भी वोटर लिस्ट में था. क्या वैसा होना चाहिए?

मंच पर विभा देवी (ETV Bharat)

'तेजस्वी जनता को गुमराह कर रहे' : तेजस्वी यादव के बयान पर कि नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं. जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है. इसलिए उनके कहने न कहने से कुछ नहीं होता है. 2025 में बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी.

