लौंडा नाच में जीतन राम मांझी ने बजाया ढोल, सांस्कृतिक धरोहर झूमर को बचाने की ली प्रतिज्ञा

गया: बिहार के गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के गहलौर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर) ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन सह झूमर कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शिरकत की और ढोल-मांझर बजाकर इसका उद्घाटन किया.

झूमर- एक सांस्कृतिक धरोहर: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने झूमर को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम बताया, जो विशेष रूप से भुईया और मुसहर समुदायों के बीच प्रचलित है. उन्होंने कहा कि पहले हर गांव में 15 दिनों तक झूमर का आयोजन होता था, लेकिन अब यह परंपरा लगभग विलुप्त हो रही है. मांझी ने इसे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की बात कही.

जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

"झूमर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो विशेष करके हम भुईया-मुसहर के बीच होता है. हमने प्रतिज्ञा की है कि इसे दिल्ली के तालकटोरा में भारत के सामने लाएंगे."-जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

पारंपरिक झूमर और लौंडा नाच: कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक झूमर और लौंडा नाच का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. पारंपरिक गीत-संगीत के बीच उपस्थित जनता ने भी इस सांस्कृतिक प्रस्तुति का जमकर आनंद लिया और झूमकर उत्साह दिखाया. यह आयोजन स्थानीय संस्कृति को जीवंत करने का एक प्रयास था.

अतरी से गहरा नाता: जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में अतरी विधानसभा क्षेत्र के साथ अपने गहरे नाते को याद किया. उन्होंने कहा कि उनका घर, ससुराल और ननिहाल यहीं है. 81 वर्ष की आयु में भी उनकी इच्छा है कि उनकी पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, अतरी से विधानसभा चुनाव जीते. मांझी ने बताया कि उन्होंने आठ बार विधानसभा चुनाव जीता है.