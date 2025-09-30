लौंडा नाच में जीतन राम मांझी ने बजाया ढोल, सांस्कृतिक धरोहर झूमर को बचाने की ली प्रतिज्ञा
गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ढोल बजाकर झूमते नजर आए. लौंडा नाच और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की ली प्रतिज्ञा. पढ़ें खबर.
Published : September 30, 2025 at 10:50 AM IST
गया: बिहार के गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के गहलौर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर) ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन सह झूमर कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शिरकत की और ढोल-मांझर बजाकर इसका उद्घाटन किया.
झूमर- एक सांस्कृतिक धरोहर: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने झूमर को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम बताया, जो विशेष रूप से भुईया और मुसहर समुदायों के बीच प्रचलित है. उन्होंने कहा कि पहले हर गांव में 15 दिनों तक झूमर का आयोजन होता था, लेकिन अब यह परंपरा लगभग विलुप्त हो रही है. मांझी ने इसे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की बात कही.
"झूमर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो विशेष करके हम भुईया-मुसहर के बीच होता है. हमने प्रतिज्ञा की है कि इसे दिल्ली के तालकटोरा में भारत के सामने लाएंगे."-जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री
पारंपरिक झूमर और लौंडा नाच: कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक झूमर और लौंडा नाच का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. पारंपरिक गीत-संगीत के बीच उपस्थित जनता ने भी इस सांस्कृतिक प्रस्तुति का जमकर आनंद लिया और झूमकर उत्साह दिखाया. यह आयोजन स्थानीय संस्कृति को जीवंत करने का एक प्रयास था.
अतरी से गहरा नाता: जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में अतरी विधानसभा क्षेत्र के साथ अपने गहरे नाते को याद किया. उन्होंने कहा कि उनका घर, ससुराल और ननिहाल यहीं है. 81 वर्ष की आयु में भी उनकी इच्छा है कि उनकी पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, अतरी से विधानसभा चुनाव जीते. मांझी ने बताया कि उन्होंने आठ बार विधानसभा चुनाव जीता है.
तेजस्वी यादव पर तीखा हमला: केंद्रीय मंत्री ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पिता लालू यादव ने कभी समाज के कमजोर वर्गों को पढ़ने-लिखने की सलाह दी थी, लेकिन उनके मंत्रिमंडल ने चरवाहा विद्यालय खोलकर और लाठी में तेल पिलाकर मजाक उड़ाया. मांझी ने यह भी याद दिलाया कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब तेजस्वी ने 35 विधायकों के साथ उन्हें हटाने की कोशिश की थी.
पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी: पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलते हुए मांझी ने कहा कि वह भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी शक्ति और मनोबल के कारण भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया, लेकिन नागरिकों पर हमला नहीं किया. मांझी ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है, तो भारत की सैन्य ताकत उसे नक्शे से मिटा सकती है.
भारत की सैन्य शक्ति का बखान: मांझी ने भारत की सैन्य क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि समुद्र, आकाश और जमीन तीनों दिशाओं से भारत के पास हमला करने की ताकत है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को माफ किया है, लेकिन यदि वह कोई गलत कदम उठाता है, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
ये भी पढ़ें-
चिराग को 40 और मांझी को 20.. कितनी सीटों पर खुश होंगे कुशवाहा? बिहार में BJP-JDU के लिए चुनौती
'NDA से अलग होने का सवाल ही नहीं', नए विकल्प पर जीतनराम मांझी के बयान से बेटे संतोष सुमन सहमत नहीं