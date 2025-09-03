ETV Bharat / state

जीतनराम मांझी ने कर दी बड़ी डिमांड, NDA में सीट बंटवारे पहले दावेदारी तेज - JITAN RAM MANJHI

एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही दावेदारी तेज हो गई है. जीतनराम मांझी ने भी दावा ठोककर गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है. पढ़ें..

JITAN RAM MANJHI
जीतनराम मांझी का 20 सीटों पर दावा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब तक न तो एनडीए और न ही महागठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान किया है. एनडीए में इस महीने इस पर अहम बैठक होने वाली है लेकिन उसके ठीक पहले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने अपनी दावेदारी पेश की है. उन्होंने कहा कि अगर घटक दलों को हमारे लिए सहानुभूति होगी तो हमारी डिमांड को जरूर पूरा किया जाएगा.

20 सीटों पर ठोका दावा: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मान्यता पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए विधानसभा चुनाव में हमलोगों को हर हाल में 20 सीटें चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी दलों को हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के सहानुभूति होगी तो हमें जरूर सीट बंटवारे के तहत 20 सीट दी जाएगी.

"आम लोगों की मांग भी है और मैं भी कहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए के मन में अगर हमारे लिए सहानुभूति है तो हमें कम से कम 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में दें."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह संरक्षक, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा

अमित शाह की मौजूदगी में बड़ी बैठक: मांझी ने ये बयान बिहार बीजेपी की उस महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले दिया है, जो आज ढाई बजे दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होनी है. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावे संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया और नागेंद्र नाथ भी शामिल हो रहे हैं. इसी महीने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की भी बैठक होनी है, लिहाजा आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है.

एनडीए में सीट बंटवारे पर पेंच: बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल किसी फॉर्मूले पर सहमति बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि अलग-अलग दलों की ओर से अलग-अलग दावेदारी की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक जेडीयू किसी भी हालत में 100 से सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है. वहीं चिराग पासवान 43 सीट चाहते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा भी 15-20 सीट चाहते हैं. जीतनराम मांझी लगातार 20 सीटों की डिमांड करते रहे हैं.

JITAN RAM MANJHI
नीतीश कुमार के साथ जीतनराम मांझी (ETV Bharat)

2020 में 7 सीटों पर लड़े थे मांझी: 2020 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 सीटों पर सफलता मिली थी. उस समय भी वह एनडीए में ही थे लेकिन 2025 आते-आते गठबंधन के अंदर भी कई चीजें बदल गई हैं. पिछले चुनाव में जीतनराम मांझी को जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 7 सीटें मिली थीं. वहीं 2022-23 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, तब वह उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए. लिहाजा इस बार बीजेपी कोटे से उनको सीट देने की चर्चा हो रही है.

