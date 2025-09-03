पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब तक न तो एनडीए और न ही महागठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान किया है. एनडीए में इस महीने इस पर अहम बैठक होने वाली है लेकिन उसके ठीक पहले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने अपनी दावेदारी पेश की है. उन्होंने कहा कि अगर घटक दलों को हमारे लिए सहानुभूति होगी तो हमारी डिमांड को जरूर पूरा किया जाएगा.
20 सीटों पर ठोका दावा: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मान्यता पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए विधानसभा चुनाव में हमलोगों को हर हाल में 20 सीटें चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी दलों को हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के सहानुभूति होगी तो हमें जरूर सीट बंटवारे के तहत 20 सीट दी जाएगी.
#WATCH दिल्ली: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, " ...आम लोगों की मांग भी है और मैं भी कहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए nda के मन में अगर हमारे लिए सहानुभूति है तो हमें कम से कम 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में दें।" pic.twitter.com/9mnZBqTdjF— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2025
अमित शाह की मौजूदगी में बड़ी बैठक: मांझी ने ये बयान बिहार बीजेपी की उस महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले दिया है, जो आज ढाई बजे दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होनी है. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावे संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया और नागेंद्र नाथ भी शामिल हो रहे हैं. इसी महीने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की भी बैठक होनी है, लिहाजा आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है.
एनडीए में सीट बंटवारे पर पेंच: बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल किसी फॉर्मूले पर सहमति बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि अलग-अलग दलों की ओर से अलग-अलग दावेदारी की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक जेडीयू किसी भी हालत में 100 से सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है. वहीं चिराग पासवान 43 सीट चाहते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा भी 15-20 सीट चाहते हैं. जीतनराम मांझी लगातार 20 सीटों की डिमांड करते रहे हैं.
2020 में 7 सीटों पर लड़े थे मांझी: 2020 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 सीटों पर सफलता मिली थी. उस समय भी वह एनडीए में ही थे लेकिन 2025 आते-आते गठबंधन के अंदर भी कई चीजें बदल गई हैं. पिछले चुनाव में जीतनराम मांझी को जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 7 सीटें मिली थीं. वहीं 2022-23 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, तब वह उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए. लिहाजा इस बार बीजेपी कोटे से उनको सीट देने की चर्चा हो रही है.
