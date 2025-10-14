बिहार NDA में पड़ी फूट! जीतनराम मांझी ने किया चिराग पासवान के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान
जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने एलजेपीआर कोटे की दो सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है. पढ़ें..
Published : October 14, 2025 at 5:16 PM IST
पटना: बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद घटक दलों की नाराजगी जारी है. एक तरफ जहां जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुश नहीं हैं. सीएम की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने कहा कि उनका गुस्सा जायज है. इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह भी चिराग पासवान के कोटे की दो सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे.
चिराग के खिलाफ उतरे मांझी: पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा वह मुख्यमंत्री नीतीश के गुस्सा से सहमत हैं. उन्होंने कहा कि जब डिसीजन हो चुका है, तब फिर जेडीयू की सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? सीएम की बात से सहमत होते हुए वह भी दो सीटों पर अपने प्रत्याशी को सिंबल देने जा रहे हैं.
#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: Union Minister and HAM (S) Custodian, Jitan Ram Manjhi says, " their anger is justified. i agree with their anger. when the decision has been made, why is someone else fielding their candidate in seats allocated to jd(u)? agreeing with them, i… pic.twitter.com/nGqRfz1msw— ANI (@ANI) October 14, 2025
इन दो सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक ने कहा कि नीतीश कुमार से सहमत होते हुए हम भी बोधगया और मखदुमपुर सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप चिराग पासवान के खिलाफ लड़ेंगे तो जीतनराम मांझी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं जानता लेकिन मुख्यमंत्री के स्टेप से सहमत होते हुए दो जगहों से अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं.
"नीतीश कुमार जी से सहमत होते हुए हम भी बोधगया से जो पर्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहां और मखदुमपुर से जो सीट मिला है, वहां भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं. किसी का नाम (चिराग पासवान) नहीं जानते हैं लेकिन दो जगहों से अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह हम संरक्षक
बीजेपी कोटे में थी बोधगया सीट: पिछले विधानसभा चुनाव में गया की बोधगया सीट पर बीजेपी ने हरि मांझी को उम्मीदवार बनाया था. इस सीट पर आरजेडी के कुमार सर्वजीत को जीत मिली थी. इस बार जीतनराम मांझी भी इस सीट पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन चर्चा है कि चिराग पासवान के कोटे में सीट जा रही है.
मखदुमपुर पर हम ने लड़ा था चुनाव: 2020 चुनाव में जहानाबाद की मखदुमपुर (एससी) सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने देवेंद्र मांझी को प्रत्याशी बनाया था. वह जीतनराम मांझी के दामाद हैं. हालांकि उनको आरजेडी के सतीश कुमार के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं इस बार ये सीट लोजपा (रामविलास) को जा रही है.
एनडीए में किसको कितनी सीटें: एनडीए में सीट बंटवारे के तहत भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के हिस्से 101-101 सीटें आईं हैं, जबकि चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं. वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें दी गईं हैं. मांझी और कुशवाहा कम सीट मिलने से खुश नहीं हैं.
