रेवाड़ी में खुलेआम गैंगवार, गुर्जर गैंग के शूटर को घर में घुसकर मारी गोली - SHOOTER KALIA SHOT IN REWARI

रेवाड़ी में घर में घुसकर अपराधियों ने कुख्यात गैंगस्टर रहे जीता गुर्जर गैंग के रोहित उर्फ कालिया पर फायरिंग की.

Kalia shot in Rewari
शूटर रोहित उर्फ कालिया को मारी गोली (Etv Bharat)
Published : August 23, 2025 at 7:51 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 8:27 PM IST

रेवाड़ीः जिले के कुख्यात गैंगस्टर रहे जीता गुर्जर गैंग के बदमाश रोहित उर्फ कालिया पर शनिवार की शाम घर में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. पैदल आए दो की संख्या में बदमाशों ने तीन राउंड गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली कालिया की पीठ में जा लगी. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. कालिया को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. सूचना के बाद लोकल पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

13 साल बाद फरवरी में जेल से आया है बाहरः शहर के मोहल्ला भजन का बाग का रहने वाला 39 वर्षीय रोहित उर्फ कालिया जीता गुर्जर गैंग से जुड़ा रहा है. उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह 13 साल बाद इसी साल फरवरी माह में जेल से छूटा है. इसके बाद उस पर एक प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगा. इस मामले में वो कुछ समय जेल में रहने के बाद कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर है.

रेवाड़ी में फायरिंग (Etv Bharat)

पीछा कर मारी गोलीः शनिवार को वह घर के पास ही दुकान पर कूलर ठीक कराने के लिए गया था. वापस आते समय पीछे-पीछे दो युवक पैदल उसकी गली में आए और उस पर फायर कर दिया. कालिया उस वक्त तो किसी तरह बचकर घर में भाग गया लेकिन बदमाशों ने पीछा नहीं छोड़ा और उसके घर में घुसकर दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली कालिया की पीठ में जा लगी. पूरी वारदात को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है. सूचना के बाद शहर थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है. घायल कालिया को शहर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

