अमेरिका में हरियाणवी युवक की गोली मारकर हत्या, पिता ने 45 लाख खर्च कर डोंकी रूट से भेजा था
अमेरिका के कैलिफोर्निया में जींद के युवक कपिल की गोली मारकर हत्या, गांव में शोक, शव लाने को लेकर परिवार चिंतित.
Published : September 7, 2025 at 7:07 PM IST
जींद: हरियाणा के जींद जिले के बराह कलां गांव के 26 वर्षीय कपिल की शनिवार देर रात कैलिफोर्निया में गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह दो साल पहले डोंकी रूट से अमेरिका गया था. उसकी मौत की खबर गांव पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई. कपिल अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जिसे पिता ने दिल पर पत्थर रखकर बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजा था.
पेशाब से शुरू हुआ विवाद बना मौत की वजह
परिजनों के अनुसार, कपिल कैलिफोर्निया में जहां काम करता था, वहां एक काले रंग का मूल अमेरिकी युवक पेशाब करने लगा. कपिल ने मना किया, तो बात इतनी बढ़ गई कि उस युवक ने कपिल पर कई गोलियां चला दीं. गोली लगने से कपिल की मौके पर ही मौत हो गई.
15 दिन लग सकते हैं शव लाने में
परिवार के लिए अब सबसे बड़ी चिंता कपिल का शव भारत लाना है. कहा जा रहा है कि शव आने में कम से कम 15 दिन लगेंगे. ऐसे में कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि अमेरिका में अंतिम संस्कार कर दिया जाए और हिंदू परंपराएं गांव में पूरी कर ली जाएं.
45 लाख खर्च कर भेजा था अमेरिका
पिल्लूखेड़ा में ट्रैक्टर एजेंसी चलाने वाले कपिल के चाचा रमेश ने बताया कि परिवार ने करीब 45 लाख रुपये खर्च कर कपिल को अमेरिका भेजा था. वह वहां मेहनत कर परिवार का सहारा बनना चाहता था. अब उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है.
