सुनील कपूर खुदकुशी मामले पर जींद एसपी ने किया खुलासा, बोले- सरेंडर करने की दी थी चेतावनी, सुनील ने किया अनसुना

हरिद्वार में मिल रहा था सुनील का मोबाइल लोकेशन: एसपी ने बताया कि "सुनील कपूर पिछले कुछ महीनों से अंडरग्राउंड था. सूचना मिली थी कि सुनील हरिद्वार में है. लोकेशन के आधार पर जींद पुलिस की टीमें हरिद्वार के अंदर अलग-अलग जगहों पर सर्च अभियान चलाए हुए थी. हरिद्वार के बस स्टैंड के पास सुनील कपूर को पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन सुनील कपूर ने एसआई सुरेंद्र के ऊपर फायर कर दिया. फायरिंग में सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया. उसको उपचार के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया. इस दौरान सुनील कपूर भागने में कामयाब रहा."

जींद: मृतक सुनील कपूर मामले में जींद एसपी कुलदीप सिंह ने बड़ी खुलासा किया है. एसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए मंगलवार को कहा कि "आत्महत्या करने से पहले पुलिस ने सुनील कपूर को सरेंडर करने के लिए कहा था लेकिन सुनील कपूर ने पुलिस की बात को अनसुना किया. बाकायदा सुनील ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल दाढ़ी और मूछ को बढ़ा लिया था. मृतक सुनील के खिलाफ जींद पुलिस के पास दो मामले दर्ज थे. जिनमें मुकदमा नंबर 370 और 484 आईटी एक्ट है. दोनों ही मामलों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी."

संजय के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप: एसपी ने बताया कि "दोबारा फिर हमें सूचना मिली कि सुनील कपूर देहरादून में अपने किसी करीबी के पास है. उसके बाद जींद पुलिस और हरिद्वार पुलिस ने देहरादून के लक्ष्मण चौक पर आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया. जिस मकान में सुनील रह रहा था वहां ही उसने सुसाइड कर लिया था. देहरादून पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा. सुनील कपूर के शव का सोमवार को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया था. मंगलवार को स्वर्ग आश्रम में उसका दाह संस्कार हुआ. मृतक के भाई संजय ने कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं."

यह है मामला: गौरतलब है कि बाजरान मोहल्ला निवासी सुनील कपूर (35) की जिला पुलिस को पिछले दस माह से तलाश थी. गत 13 सितंबर शाम को सीआईए स्टाफ जींद ने सुनील कपूर को हरिद्वार बस अड्डे के सामने काबू करने की कोशिश की. इस दौरान सुनील कपूर ने अपने असलहा से फायर कर दिया. गोली लगने से सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र घायल हो गया. हरिद्वार पुलिस ने सुनील कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 14 सितंबर को उत्तराखंड और हरियाणा एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया. देहरादून में संयुक्त पुलिस बल ने सुनील कपूर को घेर लिया. इसी दौरान सुनील कपूर ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी.

गलत तरीके से फंसाने का लगाया आरोप: सूचना मिलने पर मृतक के परिजन देहरादून नागरिक अस्पताल पहुंचे थे, जहां सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक के अधिवक्ता भाई संजय कपूर ने आरोप लगाया कि "कुछ पुलिस अधिकारियों के कारण उसके भाई की जान गई है. जिस मामले में उसके भाई को फंसाया जा रहा था. उसमें उसके भाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं था."