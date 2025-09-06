ETV Bharat / state

घोषणा के 11 साल बाद जींद मेडिकल कॉलेज में OPD शुरू, डेपुटेशन पर 17 डॉक्टरों की हुई नियुक्ति

जींद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सुविधा शुरू हो गई है. इसके लिए सिविल अस्पताल से 17 डॉक्टरों को डेपुटेशन पर नियुक्त किया गया है.

Jind Medical College OPD started
जींद मेडिकल कॉलेज में OPD शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 3:06 PM IST

जींद: जिले में हैबतपुर के पास बने संत सिरोमणी धन्ना भगत मेडिकल कॉलेज में ओपीडी शुरू हो गई है. सिविल अस्पताल से 17 डॉक्टरों को डेपुटेशन पर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किया गया है. घोषणा के करीब 11 साल बाद कॉलेज शुरू हुआ है. अब यहां धीरे-धीरे पूरे स्टॉफ की नियुक्ति की जाएगी. उसके बाद पीजीआई जैसी सुविधाएं लोगों को जींद में ही मिलने लग जाएगी. हालांकि अभी मेडिकल कॉलेज में औपचारिक रूप से ओपीडी का उद्घाटन बाकी है.

11 साल बाद शुरू हुआ कॉलेज: दरअसल, जिलेवासियों को मेडिकल कॉलेज के लिए 11 साल तक इंतजार करना पड़ा है. अब यहां सुचारू रूप से ओपीडी होगी और मरीजों की जांच और उपचार किया जाएगा. मेडिकल कॉलेज में लड़के और लड़कियों के लिए 19-19 मंजिला हॉस्टल भवन बनाए गए हैं. कॉलेज कैंपस भी सात मंजिला बनाया है.

घोषणा के 11 साल बाद जींद मेडिकल कॉलेज में OPD शुरू (ETV Bharat)

यहां 19 बड़े-बड़े खंड बनाए गए: मेडिकल कॉलेज में 19 बड़े खंड बनाए गए हैं. इसमें टीचिंग अस्पताल, 750 बेड का अस्पताल, ब्लड बैंक, पैथ लैब, रेडियोग्राफी खंड, ओपीडी, गर्ल्स एवं इंटरनल हॉस्टल, लड़कों का एवं इंटरनल हॉस्टल, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट शामिल है. इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल, निदेशक निवास, गेस्ट हाउस और शॉपिंग सेंटर, पावर सब-स्टेशन, पुलिस स्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट बिल्डिंग, शव गृह, पुलिस थाना, सब स्टेशन, खेल परिसर भी बनाया गया है.

धीरे-धीरे शुरू हो जाएगी अन्य सुविधाएं: स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध विभाग अगले साल से एमबीबीएस के दाखिले भी करवाने की योजना बना रहा है. हालांकि ओपीडी के लिए जरूरी अन्य सुविधाएं भी धीरे-धीरे जुटाई जा रही है. इसमें एक्सरे और अन्य टेस्ट जैसी सुविधाओं के लिए उपकरण जुटाए जाने हैं. यानी की धीरे-धीरे अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी.

17 डॉक्टरों की हुई नियुक्ति: फिलहाल 17 डॉक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कॉलेज में हुई है. इन सभी डॉक्टरों को जींद के सिविल अस्पताल से डेपुटशेन पर लिया गया है. कुछ डॉक्टरों की सेवाएं नियमित रूप से रहेंगी, तो कुछ डॉक्टर सप्ताह में एक या दो दिन वहां सेवाएं देंगे. इनमें सर्जन, डॉ. संतलाल, डॉ. योगेश मलिक, डॉ. खुशबू, डॉ. अरविंद, डॉ. नैंसी, डॉ. रघुबीर पूनिया, डॉ. सुरजीत, डॉ. संकल्प, डॉ. तमन्ना, डॉ. हीना, डॉ. अभिमन्यु रमन, डॉ. रमनदीप, डॉ. पूर्णिमा, डॉ. प्रमोद, डॉ. सुशील कुमार की ड्यूटी लगाई गई है.

जल्द पूरी तरह शुरू कर दी जाएगी ओपीडी: इस बारे में मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. राजीव महेंद्रु ने बताया कि, "अभी औपचारिक रूप से ओपीडी शुरू नहीं हुई है. डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है. प्रथम चरण में डेपुटेशन पर 17 डॉक्टर आए हैं.दवा भी उपलब्ध है. जो मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है. धीरे-धीरे व्यवस्था बनाई जा रही हैं. जल्द ही पूरी तरह से ओपीडी शुरू कर दी जाएगी."

