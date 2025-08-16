ETV Bharat / state

जींद डिपो को मिली 5 एसी बसों की सौगात, डिप्टी स्पीकर ने दिखाई हरी झंडी, जानें कितना रहेगा किराया - JIND DEPOT 5 AC BUSES

जींद डिपो से आज 5 एसी बसों को डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने हरी झंडी दिखाई है. ये बसें चंडीगढ़, गुरुग्राम रूटों पर चलेंगी.

Jind Depot 5 AC Buses
जींद डिपो को मिली 5 एसी बसों की सौगात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read

जींद: जींद डिपो को पांच एसी बसों की सौगात मिली है. इन बसों को जींद से चंडीगढ़ और गुरुग्राम रूट पर चलाया जाएगा. बसों का किराया भी निर्धारित कर दिया गया है. शनिवार को डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

जींद में नहीं चल रही थी एक भी एसी बस: जींद रोडवेज के बेडे में 170 के करीब साधारण बसें है. इनमें एक भी एसी बस नहीं है. ऐसे में यात्रियों की ओर से लंबे रूटों पर एसी बसों की डिमांड की जा रही थी. जींद से चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पांवटा साहिब, सालासर, बालाजी, अमृतसर, लुधियाना जैसे लंबे रूटों पर भी साधारण बसें ही जाती है.

डिप्टी स्पीकर ने दिखाई हरी झंडी (Jind Depot 5 AC Buses)

लंबे समय से थी लोगों की डिमांड: वहीं, इन रूटों पर लोग गर्मी के मौसम में एसी बस की डिमांड कर रहे थे. इसलिए जींद डिपो प्रबंधन ने एसी बसों की डिमांड मुख्यालय भेजी हुई थी. प्रदेश के लगभग सभी डिपो में एसी बसें आ चुकी थी, हालांकि जींद डिपो को अभी तक इन बसों की सुविधा नहीं मिल पाई थी. ऐसे में अब 15 अगस्त को डिपो के बेड़े में पांच एसी बसें मुख्यालय द्वारा भेजी गई. जींद डिपो प्रबंधक द्वारा इन बसों का रूट और किराया निर्धारित कर दिया गया है.

Jind Depot 5 AC Buses
जींद डिपो पर खड़ी एसी बसें (Jind Depot 5 AC Buses)

जानें क्या रहेगा किराया: जींद से गुरुग्राम साधारण रोडवेज बस में किराया 160 रुपए है. वहीं एसी बस में 250 रुपए किराया देना होगा. जींद से चंडीगढ़ का साधारण बस का किराया 250 रुपए है, जबकि एसी बस में यात्री को 340 रुपए किराया देना होगा. इसी रूट पर जींद से नगूरां के साधारण बस में 25 रुपए लगते हैं, लेकिन एसी बस में सफर करना है तो 40 रुपए देने होंगे. इसी तरह जींद से कैथल के साधारण बस में 65 रुपए लगते हैं, लेकिन एसी बस में 105 रुपए यात्रियों को देने होंगे.

बता दें कि इन बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा एक बस में बैठकर कुछ दूर तक गए. जींद डिपो द्वारा फिलहाल इन दो ही रूट का किराया तय किया गया. बाकी जिन रूटों पर बसें चलाई जाएंगी, वहां का किराया सार्वजनिक कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:भिवानी में युवक की करंट से मौत, परिजनों का आरोप- बिजली कर्मियों ने मौत की सूचना छिपाई, केस दर्ज

जींद: जींद डिपो को पांच एसी बसों की सौगात मिली है. इन बसों को जींद से चंडीगढ़ और गुरुग्राम रूट पर चलाया जाएगा. बसों का किराया भी निर्धारित कर दिया गया है. शनिवार को डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

जींद में नहीं चल रही थी एक भी एसी बस: जींद रोडवेज के बेडे में 170 के करीब साधारण बसें है. इनमें एक भी एसी बस नहीं है. ऐसे में यात्रियों की ओर से लंबे रूटों पर एसी बसों की डिमांड की जा रही थी. जींद से चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पांवटा साहिब, सालासर, बालाजी, अमृतसर, लुधियाना जैसे लंबे रूटों पर भी साधारण बसें ही जाती है.

डिप्टी स्पीकर ने दिखाई हरी झंडी (Jind Depot 5 AC Buses)

लंबे समय से थी लोगों की डिमांड: वहीं, इन रूटों पर लोग गर्मी के मौसम में एसी बस की डिमांड कर रहे थे. इसलिए जींद डिपो प्रबंधन ने एसी बसों की डिमांड मुख्यालय भेजी हुई थी. प्रदेश के लगभग सभी डिपो में एसी बसें आ चुकी थी, हालांकि जींद डिपो को अभी तक इन बसों की सुविधा नहीं मिल पाई थी. ऐसे में अब 15 अगस्त को डिपो के बेड़े में पांच एसी बसें मुख्यालय द्वारा भेजी गई. जींद डिपो प्रबंधक द्वारा इन बसों का रूट और किराया निर्धारित कर दिया गया है.

Jind Depot 5 AC Buses
जींद डिपो पर खड़ी एसी बसें (Jind Depot 5 AC Buses)

जानें क्या रहेगा किराया: जींद से गुरुग्राम साधारण रोडवेज बस में किराया 160 रुपए है. वहीं एसी बस में 250 रुपए किराया देना होगा. जींद से चंडीगढ़ का साधारण बस का किराया 250 रुपए है, जबकि एसी बस में यात्री को 340 रुपए किराया देना होगा. इसी रूट पर जींद से नगूरां के साधारण बस में 25 रुपए लगते हैं, लेकिन एसी बस में सफर करना है तो 40 रुपए देने होंगे. इसी तरह जींद से कैथल के साधारण बस में 65 रुपए लगते हैं, लेकिन एसी बस में 105 रुपए यात्रियों को देने होंगे.

बता दें कि इन बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा एक बस में बैठकर कुछ दूर तक गए. जींद डिपो द्वारा फिलहाल इन दो ही रूट का किराया तय किया गया. बाकी जिन रूटों पर बसें चलाई जाएंगी, वहां का किराया सार्वजनिक कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:भिवानी में युवक की करंट से मौत, परिजनों का आरोप- बिजली कर्मियों ने मौत की सूचना छिपाई, केस दर्ज

For All Latest Updates

TAGGED:

जींद डिपो को मिली 5 एसी बसेंJIND DEPOT 5 AC BUSES STARTJIND 5 AC BUSES FLAGGED OFFHARYANA ROADWAYSJIND DEPOT 5 AC BUSES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.