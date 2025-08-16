जींद: जींद डिपो को पांच एसी बसों की सौगात मिली है. इन बसों को जींद से चंडीगढ़ और गुरुग्राम रूट पर चलाया जाएगा. बसों का किराया भी निर्धारित कर दिया गया है. शनिवार को डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

जींद में नहीं चल रही थी एक भी एसी बस: जींद रोडवेज के बेडे में 170 के करीब साधारण बसें है. इनमें एक भी एसी बस नहीं है. ऐसे में यात्रियों की ओर से लंबे रूटों पर एसी बसों की डिमांड की जा रही थी. जींद से चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पांवटा साहिब, सालासर, बालाजी, अमृतसर, लुधियाना जैसे लंबे रूटों पर भी साधारण बसें ही जाती है.

डिप्टी स्पीकर ने दिखाई हरी झंडी (Jind Depot 5 AC Buses)

लंबे समय से थी लोगों की डिमांड: वहीं, इन रूटों पर लोग गर्मी के मौसम में एसी बस की डिमांड कर रहे थे. इसलिए जींद डिपो प्रबंधन ने एसी बसों की डिमांड मुख्यालय भेजी हुई थी. प्रदेश के लगभग सभी डिपो में एसी बसें आ चुकी थी, हालांकि जींद डिपो को अभी तक इन बसों की सुविधा नहीं मिल पाई थी. ऐसे में अब 15 अगस्त को डिपो के बेड़े में पांच एसी बसें मुख्यालय द्वारा भेजी गई. जींद डिपो प्रबंधक द्वारा इन बसों का रूट और किराया निर्धारित कर दिया गया है.

जींद डिपो पर खड़ी एसी बसें (Jind Depot 5 AC Buses)

जानें क्या रहेगा किराया: जींद से गुरुग्राम साधारण रोडवेज बस में किराया 160 रुपए है. वहीं एसी बस में 250 रुपए किराया देना होगा. जींद से चंडीगढ़ का साधारण बस का किराया 250 रुपए है, जबकि एसी बस में यात्री को 340 रुपए किराया देना होगा. इसी रूट पर जींद से नगूरां के साधारण बस में 25 रुपए लगते हैं, लेकिन एसी बस में सफर करना है तो 40 रुपए देने होंगे. इसी तरह जींद से कैथल के साधारण बस में 65 रुपए लगते हैं, लेकिन एसी बस में 105 रुपए यात्रियों को देने होंगे.

बता दें कि इन बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा एक बस में बैठकर कुछ दूर तक गए. जींद डिपो द्वारा फिलहाल इन दो ही रूट का किराया तय किया गया. बाकी जिन रूटों पर बसें चलाई जाएंगी, वहां का किराया सार्वजनिक कर दिया जाएगा.

