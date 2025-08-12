जींद: हरियाणा के जींद में एक दंपती को शादी के 19 साल बाद बेटी पैदा हुई. घर में बेटी के जन्म लेने पर दंपती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. दंपति ने गांव में भव्य तरीके से जश्न मनाया. इस दौरान बच्ची की मां ने कुंआ पूजन किया. गांव वालों ने जश्न के दौरान डीजे की धुन पर डांस किया. इसके साथ ही 21 गांवों के लोग जश्न में शामिल हुए.इस कार्यक्रम में 24 खापों के प्रधान समेत करीब आठ हजार लोग नवजात बच्ची को आशीर्वाद देने पहुंचे.

लोग देते थे तानें: बच्ची के पिता सुरेन्द्र ने बताया कि लोग उनको ताना देने लगे थे. तंग आकर उन्होंने बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया था. हालांकि एक साल पहले पत्नी कृष्णा गर्भवती हुईं. दूसरे-तीसरे महीने तक किसी तरह की दिक्कत नहीं आई. बच्चे की ग्रोथ ठीक थी. 10 जुलाई को बच्ची का जन्म हुआ. हमने बच्ची का जन्म भूमि रखा है. इस जश्न के जरिए हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि बेटी और बेटा दोनों समान होते हैं.

जींद में बेटी के जन्म पर जश्न (ETV Bharat)

झेला 10 से अधिक गर्भपात का दर्द: बच्ची की मां कृष्णा देवी कहती है कि मुझे 10 बार से अधिक गर्भपात का दर्द झेलना पड़ा. मैं बच्ची की जन्म पर काफी खुश हूं. कई गांवों के लोगों को हमने जश्न में बुलाया है. बेटी का नाम हमने भूमि रखा है. काफी खुशी हो रही है कि मैंने बेटी को जन्म दिया है. इस खुशी से मैं वंचित थी. आज सारी खुशियां इस बेटी के रूप में मिल गई है.

बता दें कि जींद जिले के उचाना हलके के गांव थुआ निवासी सुरेंद्र पिछले डेढ़ साल से कालीरमण खाप के उपप्रधान हैं. सुरेन्द्र की 9 जून 2006 को झील गांव की कृष्णा के साथ सुरेंद्र की शादी हुई. शादी के काफी समय बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ. सुरेंद्र की मानें तो पत्नी गर्भवती होतीं लेकिन कोख में बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता था. दूसरे-तीसरे महीने में ही गर्भपात हो जाता. 10 से अधिक बार पत्नी कृष्णा को गर्भपात का दर्द झेलना पड़ा. जब उन्होंने डॉक्टर से पता किया तो पीजीआई के डॉक्टरों ने बताया कि कृष्णा का जो ब्लड ग्रुप है, उसके कारण यह दिक्कत आ रही है. इसी कारण संतान सुख प्राप्ति की संभावना कम है.

