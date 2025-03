ETV Bharat / state

जींद में नशेड़ी बेटे ने बुजुर्ग पिता को पेट्रोल डालकर जलाया, हिसार में निजी अस्पताल में भर्ती - SON BURN HIS OLD FATHER BY PETROL

वह मकान जिसमें बेटे ने आग लगा पिता को झुलासाया ( Etv Bharat )

जींदः जुलाना क्षेत्र के लजवाना खुर्द गांव में रिश्तों को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया है. जहां एक नशेड़ी बेटे ने अपने वृद्ध पिता पर रात के समय पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. वारदात में पिता गंभीर रूप से झुलस गए. गंभीर अवस्था में वृद्ध को हिसार के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. स्मैक का आदि है आरोपी युवकःलजवाना खुर्द गांव निवासी 58 वर्षीय सतबीर के परिवार में दो बेटे हैं. उसका बड़ा बेटा 30 वर्षीय अनिल स्मैक का आदी हो गया है. छोटा बेटा दीपक और वे खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं. शुक्रवार को अनिल रात को करीब 12 बजे नशा करके आया और खेती के ठेके के रुपयों को लेकर अनिल पिता के साथ झगड़ा करने लगा. जब दीपक फोन पर बात करने लगा तो पिता को अकेला पाकर अनिल ने अपने पिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी.