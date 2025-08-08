नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के जिला पंचायतों में राज्य सरकार द्वारा बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन करते हुए आरक्षण तय करने के खिलाफ जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के उम्मीदवार अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब शपथपत्र के साथ पेश करें. मामले की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की है.

आज हुई सुनवाई पर राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट जी ने आयोग का पक्ष रखते हुए कहा कि जिला पंचायतो के अध्यक्ष के पद का आरक्षण तय हो चुका है. 11 अगस्त को इनका नॉमिनेशन होना है. 14 अगस्त को वोटिंग व उसका रिजल्ट आना है. जिसपर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की. साथ ही राज्य व आयोग से याचिका में लगाये गए आरोपों पर अपना जवाब पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार देहरादून जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार अभिषेक सिंह ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा उनके जिले में आरक्षण नियमों को ताक पर रखकर दिया गया है. ये आरक्षण नियमावली के विरुद्ध है. इसपर रोक लगाई जाए. इस मामले पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है.

बता दें पंचायती राज विभाग की ओर से 6 अगस्त को जारी अंतिम आरक्षण सूची के अनुसार, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में अध्यक्ष पद को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है. बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है. पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति, उधम सिंह नगर को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है. इसके अलावा उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और चंपावत में अध्यक्ष पद को अनारक्षित किया गया है.

