अलीगढ़: पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय (डीडीयू अस्पताल) अलीगढ़ में शुक्रवार सुबह एक युवक ने आत्महत्या कर ली. उसका शव फंदे पर लटका मिला. अचानक हुई इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया.

युवक बुलंदशहर जिले का रहने वाला था और अपनी बीमार साली की देखभाल करने के लिए पत्नी के साथ अस्पताल आया हुआ था. परिजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है.

गुरुवार रात अंशुल अपनी पत्नी के साथ वार्ड में ही मोबाइल पर लूडो खेल रहा था. इसी दौरान पत्नी सो गई. पत्नी का कहना है कि अंशुल ने सिर दर्द की शिकायत की और अपना दुपट्टा लेकर वार्ड से बाहर चला गया. जब सुबह हुई तो अंशुल नहीं मिला. खोजबीन में पता चला कि उसका शव अस्पताल परिसर में सीढ़ियों के पास उसी दुपट्टे से लटका मिला.

पत्नी की चीख-पुकार सुनकर अस्पताल का स्टाफ मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी. घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फंदा लगाने में पत्नी का दुपट्टा ही इस्तेमाल किया गया था. परिजनों का आरोप है कि अंशुल की हत्या कर शव को लटकाया गया है. पुलिस जांच में जुट गई है.

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमके माथुर ने बताया कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. थाना क्वार्सी प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है. अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

