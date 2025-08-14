ETV Bharat / state

'प्रशांत किशोर को रगड़ कर रख देंगे..'  बोले मंत्री जीवेश मिश्रा- 'PK को भेज रहे नोटिस'

जमुई में जीवेश मिश्रा ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजने की चेतावनी दी, साथ ही राहुल-तेजस्वी पर भी हमला बोला-

जीवेश मिश्रा , मंत्री, बिहार सरकार (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

August 14, 2025

जमुई : बिहार के जमुई दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री और भाजपा नेता जीवेश मिश्रा ने जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पीके द्वारा लगाए गए नकली दवा बनाने के आरोप पर कानूनी नोटिस भेजने की घोषणा की और चेतावनी भरे अंदाज में जवाब देने की बात कही.

प्रशांत किशोर को भेजेंगे नोटिस : जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रशांत किशोर ने बिना किसी सबूत और तथ्यों के उन पर नकली दवा बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बयान है. वह इस मामले में कानूनी नोटिस भेज रहे हैं, ताकि पीके को अपने आरोपों के सबूत पेश करने पड़ें.

मंत्री जीवेश मिश्रा (ETV Bharat)

''मुझे मालूम नहीं पीके कहां से खाकर बोलते हैं, थोडा पेसेंस रखिऐ उसका भी दूध का दूध पानी का पानी होगा. मुझे भी नकली दवा बेचने वाला बोला. मैने उनकों नोटिस भेजा है. वो जबाब देंगे. पीके को रगड़ कर रखेंगे. मैंने कोई दवा बनाया ही नहीं और न ही मेरे ऊपर किसी तरह का जुर्माना लगा है.''- जीवेश मिश्रा, मंत्री, बिहार सरकार

'पीके को रगड़ देंगे ' : मंत्री जीवेश मिश्रा ने तीखे लहजे में कहा कि पीके को यह मामला हल्के में नहीं लेना चाहिए. वह अदालत में पूरा जवाब देंगे और सच को सामने लाकर 'रगड़ कर रख देंगे'. उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है, और यह काम अब कानून के माध्यम से होगा.

'राहुल गांधी एनडीए के लिए तुरूप का पत्ता' : जीवेश मिश्रा ने कहा कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का हर दौरा एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हुआ है. जब-जब वह बिहार आए हैं या किसी यात्रा पर निकले हैं, एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ा है और विपक्ष कमजोर हुआ है.

'कांग्रेस के लिए खोटा सिक्का' : मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए 'खोटा सिक्का' हैं, जो जहां भी प्रचार करने जाते हैं, वहां कांग्रेस को नुकसान होता है. उन्होंने दावा किया कि अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी सोचने लगे हैं कि राहुल गांधी असल में कांग्रेस के हित में हैं या एनडीए के.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा : एनडीए की स्थिति पर बोलते हुए जीवेश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है. उन्होंने कहा कि पूरा गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और आगामी चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री होंगे.

राहुल से तेजस्वी के लिए चुनौती : तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी बिहार आएंगे, तो तेजस्वी उनसे यह घोषणा करवाएं कि इंडिया गठबंधन का नेता और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष के पास कोई स्पष्टता नहीं है, जबकि एनडीए पहले से तय कर चुका है कि नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे.

