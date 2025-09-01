बक्सर : "राहुल गांधी वोट चोरी रोकने आए थे लेकिन मोटरसाइकिल चोरी में लग गए हैं. जब कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की बाइक चोरी हो गई, तो वह युवक घंटों फोन करता रहा लेकिन राहुल गांधी ने उससे बात तक नहीं की." यह कहना है बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा का.

वोट अधिकार यात्रा महज दिखावा ! : जीवेश मिश्रा ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर महज दिखावा हो रहा है. वास्तव में कांग्रेस न युवाओं की चिंता करती है, न आम जनता की. अगर राहुल गांधी में जरा भी संवेदना होती, तो अपने ही कार्यकर्ता की बाइक चोरी होने पर कम से कम एक सांत्वना भरा फोन तो करते.

जीवेश कुमार मिश्रा का बयान (ETV Bharat)

''राहुल गांधी के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों ने बिना कहे हमारे 7 नौजवानों के बाइक को उठा लिया. किसी को 50 किलोमीटर तो किसी को 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया. कुल 6 बाइकों को फेंक दिया, पर एक बाइक का पता नहीं. युवक फोन करता पर उसे जवाब नहीं मिला. राहुल गांधी वोट चोरी रोकने आए थे, मोटरसाइकिल चोरी में लग गए.''- जीवेश कुमार मिश्रा, नगर विकास एवं आवास मंत्री, बिहार

40 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात : दरअसल, बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जहां जिले को 40 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, वहीं कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया. "वोटर अधिकार यात्रा" पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज वोट बचाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी प्राथमिकता कुछ और ही नजर आती है.

''यह वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन आज तक जमीन पर उसके नेता जनता की समस्याएं तक नहीं सुनते. राहुल गांधी कांग्रेस को रसातल में पहुंचाकर ही दम लेंगे."- जीवेश कुमार मिश्रा, नगर विकास एवं आवास मंत्री, बिहार

'मिथिला की पावन धरती से दी गई गाली' : इस दौरान जीवेश मिश्रा ने दरभंगा में महागठबंधन के मंच से पीएम मोदी को लेकर कहे गए अपशब्दों को मसला भी उठाया. कहा कि जिनकी मां का दो साल पहले देहांत हो गया उन्हें गाली दी जाती है. मिथिला की पावन धरती से यह काम किया गया. जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी. लोकतंत्र संवाद से चलेगा, गाली-गलौज से नहीं चलेगा. मुझे लगता है कि राहुल गांधी संविधान केवल जेब में लेकर चलते हैं, संविधान के मूल्यों पर अमल नहीं करते.

'बिहार तेजी से विकसित हो रहा' : नगर विकास मंत्री ने विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि, जिले के विभिन्न इलाकों में 40 करोड़ की लागत से सड़क, नाला, शहरी पेयजल आपूर्ति और शहरी सौंदर्यीकरण जैसे कार्य कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकसित हो रहा है और शहर की विकास की दिशा में अभूतपूर्व काम हो रहा है. हमारा प्रयास है कि बक्सर जैसे ऐतिहासिक जिले को आधुनिक शहरी सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि यहां के नागरिकों को बेहतर जीवन मिल सके

केवल कागजों पर ही हो रहा है बक्सर में विकास! : जिला अतिथि गृह के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बक्सर की कुछ प्रमुख समस्याओं पर भी गम्भीरता दिखाई. उसे डायरी में नोट कराया. मंत्री भी यह जानकर हैरान थे की विश्वामित्र की नगरी में कागजो पर विकास की नई गाथा बक्सर लिख रहा है. जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिलाधीकारी के साथ बैठक के दौरान एक-एक सवाल का जवाब लूंगा.

